В Хабаровском крае расселят множество бараков

В некоторых местах Хабаровска (и не только Хабаровска) глаз «цепляется» за неприятные жилые здания – так называемые бараки. Какие-то из них построены 70 лет назад, какие-то и вовсе еще помнят дореволюционные времена. И там до сих пор живут люди. Эти дома дышат на ладан, там разваливается буквально все – от стен до фундамента. Всюду трещины и разломы, торчит проводка…





В последнее время власти стали активно бороться с данной проблемой. Жителям предоставляют нормальные квартиры, а бараки идут под снос. Так, министерство ЖКХ Хабаровского края готовит программу, в рамках которой будет ликвидировано более 100 тысяч квадратных метров ветхого фонда. Врио губернатора региона Михаил Дегтярёв уже направил в федеральное министерство строительства и ЖКХ обращение с просьбой о выделении дополнительного финансирования, сообщает портал Твой Дальний Восток.





На первом этапе будет расселено около 64 тысяч квадратных метров. «Раунд» рассчитан до конца текущего года. Новые квартиры получат 426 жителей Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина и Советской Гавани. Затем планируется запустить второй этап – из бараков выселят 401 человек. В итоге за шесть лет жилищные условия улучшат около 4 тысяч жителей региона.





Общая площадь непригодного для проживания жилья в регионе, признанного аварийным после 1 января 2017 года, составляет примерно 142 тысячи квадратных метров. Чтобы расселить граждан, проживающих на этих «квадратах», требуется более 15 миллиардов рублей. Основную часть финансов предполагается привлечь из федерального бюджета через Фонд содействия реформированию ЖКХ.



