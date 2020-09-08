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В Хабаровском крае усилят охрану леса возле озера Амут
Озеро Амут называют одним из семи чудес света Хабаровского края. Зимой там находится горнолыжная трасса, где тренируются олимпийские чемпионы (как, например, Юлия Чепалова). Летом озеро притягивает туристов своими живописными местами.
В прошлом году возле Амута вырубили 110 гектаров тайги. Управление лесами объяснило ситуацию тем, что сухой и заражённый паразитами лес создавал угрозу для всей окружающей территории, в том числе повышался риск возникновения пожаров. Разрешение на вырубку давала экспертиза. Однако не все были согласны с выводами специалистов.
«Мы руководствуемся мнением сразу нескольких видных ученых, которые считают, что здесь не было необходимости в сплошной рубке леса, - рассказал общественный деятель, руководитель проекта "Планета тайга" Виктор Решетников. - Вырубили 110 гектаров в уникальном месте, что напрямую повлияло на экосистему озера Амут. Анализ деревьев проводился наспех, буквально за одни сутки. В итоге деревья, которым по 100-150 лет, создававшие неповторимый облик этих мест, уничтожены».
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев согласился с общественником. Чиновник заявил, что поручит региональному министерству природы увеличить охранную зону вокруг Амута. Рубка же леса будет запрещена, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.