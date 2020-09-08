На улицы Хабаровска скоро выйдут сто «газовых» автобусов

Новые автобусы на газомоторном топливе выйду на линию в Хабаровске этой осенью. Если быть точнее, 51 транспортное средство приобретут предпринимателям, которые выиграли в конкурсе среди перевозчиков. И еще около 50 автобусов планируют закупить коммерсанты в рамках долгосрочных контрактов с поставщиками, сообщает портал Твой Дальний Восток.

По словам начальника отдела управления промышленности, транспорта и связи мэрии Хабаровска Анатолия Тимошенко, в городе уже ходят 150 единиц: 23 из них муниципальные.

«Автобусы на газе экологически безопасней, чем транспорт на дизельном топливе. У этих машин более полное сгорание топлива и окружающая среда меньше загрязняется выхлопными газами. Второе преимущество – транспорт на газе экономически выгодней. В среднем, по разным экспертным оценкам, голубое топливо на 23 % дешевле, чем дизельное», - отметил Анатолий Павлович.

В перспективе все автобусы планируется перевести на газ. Чтобы заинтересовать предпринимателей, в положение о конкурсе внесли пункт, в котором говорится о дополнительных баллах за наличие транспорта с газобаллонным оборудованием. Автобусы новые, комфортабельные, безопасные и отвечают всем современным требованиям, в том числе предназначены для перевозки инвалидов.

«Я очень довольна, что на улицах города появляется все больше таких автобусов, - говорит жительница Хабаровска Анастасия, - Дышать будем более чистым воздухом. Я ездила на таких автобусах, они чистые и уютные».

Напомним, поручения по расширению использования газа в качестве моторного топлива и увеличение парка экологичных транспортных средств были даны президентом и стоят на контроле федерального правительства.