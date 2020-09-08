Рубки леса возле озера Амут шли вопреки здравому смыслу — Михаил Дегтярев

Врио губернатора Хабаровского края побывал на озере Амут, это памятник природы краевого значения. Здесь под видом санитарных рубок было уничтожено более 100 гектаров тайги

Вырубки деревьев у озера Амут будут остановлены, а охранную зону увеличат. Такое поручение дал Михаил Дегятерев своим подчиненным из минприроды.

Управление лесами объяснило ситуацию тем, что сухой и заражённый паразитами лес создавал угрозу для всей окружающей территории, в том числе повышался риск возникновения пожаров. Решение о санитарных рубках принималось на основании экспертизы лесопатолога, после чего его заключение перепроверила специальная межведомственная, комиссия, установившая обоснованность рубок.

«Есть законодательство, но есть здравый смысл и справедливость. Здесь, вероятно, действовали по закону. Но факт в том, что пострадал облик памятника природы, имеющего ценность для всех жителей края. Нужно сохранить мораторий на рубки в районе хребта Мяо-Чан, а охранную зону вокруг озера Амут увеличить. Это поручение краевому минприроды», - отметил Михаил Дегтярëв.

Озеро Амут — уникальное, вода здесь по прозрачности похожа на байкальскую. Рядом — Горная усадьба Мяо-Чан, которая стала хабаровской туристической Меккой. Амгуньское лесничество, в чьем ведении находится памятник природы, устроило возле озера санитарные рубки леса.

Погибли старые, вековые ели, которые не только служили украшением тайги, но и создавали неповторимую экосистему.

По сути, в Хабаровском крае едва не случилось того, что стало поводом для протестов жителей Башкирии возле горы Куштау — уничтожения знакового, узнаваемого природного ландшафта. По мнению активистов-экологов работы у озера велись чуть ли варварским способом.

«Мы руководствуемся мнением сразу нескольких видных ученых, которые считают, что здесь не было необходимости в сплошной рубке леса. Вырубили 110 гектаров в уникальном месте, что напрямую повлияло на экосистему озера Амут. Анализ деревьев проводился наспех, буквально за одни сутки. В итоге деревья, которым по 100-150 лет, создававшие неповторимый облик этих мест, уничтожены», - рассказал руководитель проекта «Планета тайга» Виктор Решетников.

Решетников тоже был на встрече с Михаилом Дегтяревым. Врио губернатора пригласил эколога на работу в правительство Хабаровского края. Ему предложено занять один из руководящих постов в создаваемом комитете по управлению лесами, который придёт на смену старой структуре.

«Приглашаю на работу и прошу приготовить резюме, надо поработать на Родину. Проверим биографию, и, если нет проблем, попробуете изменить ситуацию в отрасли в лучшую сторону. Со своей стороны гарантирую поддержку», - сказал Михаил Дегтярëв.