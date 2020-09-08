Хабаровчане увлекаются астрономическими турами

Хабаровское туристическое агентство Аквамарин провело астрономический тур в селе Дружба. Группу сопровождал астроном Владимир Моисеев со своим мощным 350-миллиметровым телескопом с автоматическим наведением и поворотной опорой. Среди туристов были как взрослые, так и дети.

«В городе никто не смотрит на космические тела, - пояснил Моисеев. – Мешает «засветка» и смог. Основное направление наблюдений за звездами – восток и юг. Здесь, в Дружбе, такие условия есть. На восток и юг на сто километров нет больше поселков, эти направления не «засвечены», меньше взвесей. Поэтому в этой части практически идеальное небо».

Туристы через телескоп увидели Юпитер вместе со спутниками. Самые зоркие смогли разглядеть на газовом гиганте красное пятно. Это многовековой стабильный вихрь размером с Землю, где дуют ветра со скоростью более 500 километров в час. Кольцо Сатурна оказалось столь ярко освещено, что если бы оптика оказалась послабее, можно было бы принять планету за эллипс. Марс оказался не красного, а оранжевого цвета. Не исключено, что там бушует пыльная буря.

Больше всего восхитила Луна. Благодаря мощности «Небесного наблюдателя» вся поверхность виделась в мельчайших деталях – моря, трещины, кратеры… Но мощности телескопа все равно не хватило, чтобы разглядеть звезды. Они так и выглядели далекими точками.

Исключая Арктур. Его можно разглядеть. Это одна из самых ярких звезд на небосводе. Она гораздо больше Солнца и светит в 170 раз ярче. Существует популярная теория, что Арктур чужак – он прилетел к нам из другой Галактики (точнее, Млечный путь захватил и поглотил «родину» Арктура). Такая вот звезда-сирота.

Также туристы увидели шаровые скопления звезд (где сотни тысяч и миллионы циклопических газовых небесных тел) и погибшую галактику. Та представляет собой пыль в виде яркого кольца – это все, что от нее осталось.

«Всего в обоих полушариях, в северном и южном, мы можем увидеть 88 созвездий, - рассказал Владимир Моисеев. – Лучшего всего наблюдать за звездами на экваторе или в южном полушарии – там небо лучше, стабильнее. Через север идут все воздушные фронта, частая смена погоды».

Поведал астроном и о таких космических явлениях, как кометы и «черные дыры».

«Большинство комет открывают в Южном полушарии. Движение этих небесных тел отличается от планет. Планеты двигаются по орбитам в одной плоскости, а кометы в что-то вроде 3D-пространстве. Красивые метеорные потоки вроде Леонидов – это части комет, которые отпадают от них, когда комета подходит близко к Солнцу. Что же касается «черных дыр», то это остатки звезд с очень большой массой. Их увидеть невозможно».

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