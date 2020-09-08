В небо — с «телескопами»

Ровно год исполнился новому пассажирскому терминалу внутренних авиалиний, который пришел на смену старому, прослужившему 30 лет. Одно из новшеств — которого так ждали многие пассажиры — телескопические трапы, позволяющие пассажирам с комфортом, вне зависимости от капризов погоды, попасть на борт самолета или выйти из него.

Терминал спроектирован компанией Assmannberaten+planen (Германия) совместно с архитектурным бюро WP | ARC (Германия). Генеральный подрядчик строительства турецкий консорциум ЛимакМаращСтрой, технический заказчик – DBC Consultants.

Новый терминал построили всего за 18 месяцев. Проект реализован в рамках ТОСЭР «Хабаровск». Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, из них 3,9 млрд рублей – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей – собственные средства инвесторов, в т.ч. японских — SojitzCorp., JATCO, JOIN. В сентябре 2019-го года терминал заработал в тестовом режиме, к середине октября в новое здание были переведены все пассажирские рейсы.

Три миллиона пассажиров в год такова пропускная способность нового терминала внутренних линий. Площадь аэровокзала — 27 тысяч квадратных метров. Внутри появились появились лифты и эскалаторы, что позволяет в полной мере обеспечить комфорт всех групп пассажиров, в том числе и маломобильных. А еще появились телескопические трапы. Заядлые хабаровские путешественники и блогеры раньше много обсуждали этот момент в соцсетях. Мол, и за рубежом и в крупнейших российских аэропортах такое есть, пора бы и нам быть «ближе к цивилизации».

«Была увеличена не только общая площадь, но и количество стоек регистрации, их было 14, стало — 24, появились лифты, эскалаторы. Это позволяет обеспечить комфорт всех пассажиров, в том числе маломобильных. С введением в эксплуатацию нового терминала повысился комфорт и уменьшено время выполнения технологических операций, таких как обработки багажа, досмотр пассажиров. Это позволило сократить время посадки пассажиров на рейсы»- рассказывает пресс-секретарь АО «Хабаровский аэропорт» Анастасия Хаустова.

В новом терминале проще соблюдать ограничительные меры по коронавирусу: площадь терминала большая , сотрудники могут регулировать потоки пассажиров и обеспечивать, таким образом, требуемую социальную дистанцию. Но вирус пока не дал возможности задышать аэровокзалу в полную силу — кризис ударил в первую очередь по авиаперевозкам.

«Нынешняя эпидемиологическая и экономическая ситуация серьезно затронула авиационную отрасль. Тем не менее, за год работы в новом терминале уже обслужено более 1 млн пассажиров. Конечно, мы все ждем нормализации ситуации, что бы еще больше пассажиров смогли воспользоваться новым комфортным терминалом», — говорит Хаустова.

Летать чаще и лучше — в аэропорту Хабаровска ждут открытия авиасообщения с другими странами, в терминале все готово, чтобы доказать — качественный сервис это про нас, про Хабаровск. Часто за границей в аэропортах можно увидеть чуть не выступления симфонических оркестров, воздушная гавань столица Хабаровского края не отстает.

«Мы выбрали новый формат работы — терминал стал не только транспортным объектом, он стал креативной площадкой, где выступали многие творческие коллективы нашего города, где регулярно проводятся выставки. В терминале можно бесплатно скачать электронные книги с известного ресурса, чтобы провести полет с пользой. Из аэропорта можно бесплатно отправить открытку «с приветом из Хабаровска» в любой регион страны — наш совместный проект с Почтой России. Мы растем прежде всего для того, чтобы сделать путешествия наших пассажиров максимально комфортным и интересным. Чтобы путешествия начинались и заканчивались только с положительными эмоциями», — уверяет Анастасия Хаустова.



