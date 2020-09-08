Режим ЧС введен в Хабаровске из-за паводка

В районе арены «Ерофей» сегодня начали устанавливать мощные насосы, которые в случае подтопления будут откачивать стоки из хабаровской ливневой канализации

В Хабаровске с 8-го сентября введен режим чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводка на Амуре.

«Ввести с 8 сентября 2020 года на территории города Хабаровска для органов управления и сил хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС режим чрезвычайной ситуации, связанный с прохождением паводка на реке Амур, выпадением большого количества осадков в виде дождя и подъемом уровня воды в реках на территории города Хабаровска», — сказано в официальном документе мэрии.

Городской округ «Город Хабаровск» стал «зоной чрезвычайной ситуации». Чтобы защитить хабаровчан от ЧС, утвержден комплекс многочисленных мер. В их числе – постоянный усиленный мониторинг паводковой ситуации и оповещение населения о ней; мероприятия по защите горожан и городских территорий от подтопления; организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, всестороннему обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного порядка и многое другое.

Как подчеркнули в городском управлении по делам ГОиЧС, с сегодняшнего дня аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков, муниципальные спасатели переходят на усиленный режим работы, заступают на круглосуточные дежурства. В районе арены «Ерофей» сегодня начали устанавливать мощные насосы, которые в случае подтопления будут откачивать стоки из хабаровской ливневой канализации.

Определены места, где могут возникнуть чрезвычайные ситуации и точки, чтобы и там развернуть перекачивающие установки. Проведена межведомственная работа, уточнены планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, зоны ответственности служб, предприятий и организаций.



