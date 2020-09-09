45 тонн «доступной» рыбы привезли в Хабаровский край

Горбуша будет продаваться не дороже 130 рублей за килограмм, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Хабаровском крае продолжаются поставки лососевых по сниженным ценам. Всего с конца августа в торговые сети завезено около 160 тонн рыбы свежего улова. Очередную партию объемом около 45 тонн доставили в Хабаровск на минувших выходных.

Так, в торговые сети завезена большая партия гольца, реализация которого началась с понедельника в магазинах торговой сети «Самбери», «Амба», «Седьмая столица» по специальной цене – не более 130 рублей за килограмм. В магазине «НК Любимые продукты» в продаже появилась горбуша свежего улова по цене не дороже 135 рублей за килограмм.

«Горбуша по сниженным ценам также продается в магазинах сети «Амбар». Небольшая партия на этой неделе поступит в сеть магазинов «Задарма». Помимо этого, в магазинах города в рамках социального проекта также реализуется навага и минтай по ценам не дороже 45 рублей и 59,9 рублей за килограмм соответственно», — отметили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

При этом с рыбопромышленниками края достигнута договоренность о поставках еще порядка 450 тонн рыбы по социальному проекту. В ближайшее время в Хабаровск доставят партию свежей кеты, которая будет продаваться по 150 рублей за килограмм.

Напомним, что ранее судьбу реализации социального проекта с рыбопромышленниками и представителями торговых сетей обсудил врио губернатора Хабаровского края. Михаил Дегтярев поручил проработать вопрос увеличения объемов поставок рыбы по сниженным ценам на внутренний рынок. Кроме того, речь шла о создании в регионе логистического центра со своими холодильными мощностями. Этот шаг позволит снизить транспортные затраты предпринимателей, создать условиях для круглогодичной реализации рыбы.