В Хабаровске заменят устаревшую ТЭЦ-1

Генеральный директор компании «РусГидро» Николай Шульгинов встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Стороны обсуждали вопрос предстоящего строительства ТЭЦ-4 в Хабаровске. Новая тепловая станция призвана заменить ТЭЦ-1, которая уже полностью устарела. Также Дегятрев поблагодарил Шульгинова за проведенные работы по строительству новой ТЭЦ в Советской Гавани, которую скоро запустят в работу.





«РусГидро» является одним из стратегических партнеров Хабаровского края, - подчеркнул врио губернатора Хабаровского края. - Я лично был на пусконаладке Совгаванской ТЭЦ и отметил высокое качество работ. С нетерпением ждем запуска этого важнейшего для всего региона объекта. Готовы и дальше продолжать наше партнерство».





Совгаванская ТЭЦ станет четвертым реализованным приоритетным проектом по модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке, выполненным в соответствии с Указом Президента РФ. Мощность централи составит 126 МВт электрической и 200 Гкал/ч тепловой энергии.



