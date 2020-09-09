Хабаровчане охотно сообщают псевдо-работникам банка пароли от счетов

Жителю Индустриального района позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что некие злодеи пытаются похитить со счета деньги. Чтобы предотвратить беду, надо всего лишь сказать пароли, которые поступят в смс-сообщении. Лоховатый хабаровчанин поверил в сказку и сообщил код «работнику» банка. В результате чего лишился лежащих на его счете 270 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам внимательно относиться к телефонным звонкам от имени лжепредставителей кредитных учреждений.

Следует помнить несколько простых вещей. Например, работники банков никогда не звонят клиентам с подобными вопросами, и не будут пугать потерей финансов. Также никому не следует сообщать данные своих банковских карт, пароли и коды.