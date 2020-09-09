В национальном селе Хабаровского края достроят многострадальную школу

В национальном селе Найхин (Нанайский район) продолжается строительство школы. Уже обустроены буронабивные сваи, проведено динамическое испытание грунта, началось бетонирование и прокладка ливневок, наружной сети канализации и теплоснабжения. Образовательное учреждение планировали сдать в конце текущего года, но из-за недочетов в проектной документации сроки сдвинулись. Теперь объект должны ввести в эксплуатацию к 1 июня 2021 года, сообщает портал Твой Дальний Восток.





«В смете не учли затраты на обустройство бетонных полов, поэтому возник спор, - рассказал и.о. министра строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев. - Но мы сегодня провели совещание, подрядчику гарантировали оплату этих работ, и сейчас проблем нет. Из Хабаровска перебрасывается техника для бетонирования. С 20 сентября начинаем возводить металлоконструкции, а затем будем заполнять их газобетоном, после чего обшивать вентилируемым фасадом. Перегородки будут кирпичные. Работы продолжаются».





Школа в Найхине рассчитана на триста мест. Она заменит старую школу, размещенную в деревянном здании 1964 года постройки и находящейся в ветхом состоянии. Общая стоимость работ составляет 500 миллионов рублей. Кстати, именно в Найхине учился легендарный снайпер Максим Пассар, который во время Великой Отечественной войны уничтожил 237 солдат и офицеров противника.





Что же касается образовательного учреждения, то его судьба достаточно драматична. Строительство началось еще 2018 году. Федеральный бюджет выделил на школу 200 миллионов рублей. Однако потом возведение объекта застопорилось - в конце 2018 года из-за проблем с проектно-сметной документацией (ПСД) работы прекратились, а саму ПСД отправили на доработку. В апреле 2020 года строительство опять возобновилось и шло ни шатко ни валко. Надеемся, что в следующем году маленькие жители села Найхин будут учиться уже в новой школе.





Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края



