В Хабаровском крае впервые за много лет глубинно изучат Амур

Ученые на судне «Профессор Солдатов» отправились в большую научную экспедицию по Амуру. В экспедиции участвуют ихтиологи и гидробиологи. Начальной и конечной точками маршрута являются Хабаровск и Город Юности.

Целями исследования заявлены оценка численности рыб Амура, их размерно-весовых характеристик и плодовитости. Будет произведен сбор планктона, чтобы понять объем, виды кормовой базы и ее потенциал, сообщает портал Твой Дальний Восток.

«Профессор Солдатов» за 22 дня проплывет 400 километров речного пути. На 20 станциях будут произведены измерения и отбор материалов. Ученые зайдут во все притоки и озера, примыкающие к основному руслу.

За последние семьдесят лет Амур изучался лишь поверхностно. Поэтому данная экспедиция за много лет, так сказать, первая «профессиональная». Новая программа изучения крупнейшей реки Дальнего Востока также включает в себя фото- и видео фиксацию рыб, отслеживание потомства, она объединяет и расширяет методы и технологии научной работы. Программа рассчитана на три года.