В Хабаровск приехали самые крутые геологи страны

В краевом центре начала свою работу VIII Международная научная конференция «Проблемы комплексного освоения георесурсов». Она собрала более ста ученых и представителей ведущих российских и зарубежных горнодобывающих компаний. По видеосвязи будут участвовать иностранные эксперты из Австралии, Германии, Венгрии, Турции и КНР.





«Горнодобыча – один из драйверов экономики Хабаровского края, что обуславливает постоянное внимание к отрасли со стороны правительства региона, - сказал на открытии мероприятия первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Никитин. - Наши предприятия продолжают обеспечивать устойчивые объемы добычи. К 2020 году общий прирост показателя за последние 5 лет составил 34%. Для примера, производство олова в концентрате выросло до 2,3 тысяч тонн – или на 9%. Результаты зависят от состояния минерально-сырьевой базы и применяемых технологий».





Никитин также добавил, что в регионе имеются достаточные запасы полезных ископаемых, и каждый год ведутся геологоразведочные работы. После окончания мероприятия все материалы конференции опубликуют в базе данных РИНЦ, сообщает портал Твой Дальний Восток.



