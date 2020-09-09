Хабаровского школьника наградили за спасение тонущего малыша

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю наградило Романа Колесова, ученика 4 «в» класса средней школы № 58 города Хабаровска, грамотой за спасение из воды 5-летнего мальчика.

Как сообщила пресс-служба ведомства, о случае стало известно от бабушки спасенного малыша. По словам женщины, 21 августа она с двумя внуками была на берегу реки Амур в районе улицы Кирова.

«Увидев тонущего ребёнка, Роман крикнул: «Малыш тонет!», и в тот же миг, будучи в одежде, он прыгнул в воду и вытащил маленького Артёма. Одиннадцатилетний Роман Колесов совершил геройский поступок – спас тонущего ребенка. Не каждому ребенку свойственен поступок взрослого человека. Прошу поощрить Романа», - с такой просьбой в региональное управление МЧС России от себя и всей своей семьи обратилась бабушка спасенного Артёма.

Этот случай не остался незамеченным, и юный хабаровчанин был удостоен заслуженной награды. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия вручил Роману грамоту и памятный подарок в виде рюкзака с символикой ведомства. Благодарственное письмо за воспитание такого смелого сына было передано и маме мальчика, сообщает портал Твой Дальний Восток.

«В тот день Рома отпросился на рыбалку с другом и его мамой. В этом месте берег обрывистый и сразу начинается большая глубина. Они видели этих ребят, предупреждали, что очень опасно подходить к краю. И вот один из них подошел близко и бултыхнулся в воду. Взрослые заметили не сразу, а сын увидел и прыгнул спасать. Река там уже высоко поднялась, глубоко, да и вода холодная. Сам маленький ребенок вряд ли бы выбрался», - рассказала мама героя Ксения Колесова.

Как говорят родители, Рома учится хорошо, но любит и попроказничать. А вот в трудных ситуациях он не паникует, может сконцентрироваться. Из увлечений – рыбалка, и ещё любит играть с мальчишками в футбол на улице. Также он хочет поступить в театральную студию и проявить себя в актерском мастерстве.

Сотрудники МЧС России отмечают, что в этом году в Хабаровском крае за лето было несколько случаев, когда дети проявляли героизм и мужество и приходили на помощь своим сверстникам, тонувшим на водоемах. Благодаря их знаниям, отваге были спасены жизни детей. Свои заслуженные награды за совершенные поступки уже получили школьники из сел Святогорье района им. Лазо, Даппы Комсомольского района.



