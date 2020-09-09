Хабаровчане смогут больше узнать о целомудрии

В храме святой преподобномученицы Елизаветы откроется выставка «Главный урок жизни», посвященная семейным ценностям. Это произойдет в день памяти благоверных князей Петра и Февронии (13 сентября). Культурный проект призван рассказать о важности целомудрия и брака подрастающему поколению.





«В современном мире человек получает больше количество информации, заботится о многих вещах: образование, хобби, финансовое благополучие, социальный статус. Бесспорно, это важные моменты жизни, но человек забывает о главном – о семье, – рассказывает руководитель проекта Екатерина Чупрова. - Мы изучаем в школе, ссузах и вузах много предметов. О том, как создать семью, а не просто сожительствовать, как сохранить семью, как жить в ней счастливо – урока нет».





Чупрова уже несколько лет проводит беседы о семейных ценностях со студентами вузов и ссузов. По словам Екатерины, после бесед никто не остается равнодушным. Порой ребята не хотят расходиться и радуются тому, что остались и принимали участие в разговоре.



