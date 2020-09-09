В Хабаровске планируют остановить движение речного транспорта

Все больше остановок на левом берегу Амура уходят под воду, что делает невозможным высадку пассажиров.

По состоянию на 9 сентября уровень реки составил 499 сантиметров, за сутки вода поднялась на 3 сантиметра. На островах Кабельном, Большом Уссурийском и Дачном вода захватила уже тысячу дач. Закрыты остановки речных трамвайчиков «5,5 км», «6 км», «7 км», «10км». «Садовая-1» и «Телегино» подтоплены, но посадка-высадка пассажиров там проводится.

«Решение о прекращении доставки людей на левый берег принимает перевозчик. Пока он продолжает работать, однако пассажиропоток на маршрутах упал до минимального уровня: за сутки поездки совершают всего 110 пассажиров, что для речников нерентабельно», — рассказала начальник отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли профильного управления мэрии Елена Кашеварова.

В диспетчерской АО «Амурские пассажирские перевозки» отмечают, что, несмотря на медленный рост воды, ситуация меняется практически каждый день и решение об отмене маршрутов может быть принято в любой момент. В прошлом году речные трамвайчики перестали возить дачников при достижении Амуром отметки в 530 сантиметров. Оперативную информацию по движению теплоходов можно узнать по телефону: 8 (924) 310-61-39.