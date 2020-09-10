Паводок-2020: Хабаровску до опасности остался метр

Сейчас Амур находится на уровне 499 см, «опасным явлением» считается 6 метров.

Как сообщил начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов, Амур в дома хабаровчан еще не зашел, но в огороды уже добрался. По его словам, на сегодняшний день уровень главной водной артерии города составляет 499 сантиметров.

«Опасным явлением» паводок начнет считаться при уровне воды в 6 метров. За сутки произошел подъем на 3 сантиметра. Свою лепту в ситуацию с водным балансом вносят ливни, идущие над краевой столицей уже вторые сутки. Накануне выпало 26 миллиметров осадков, а это немало.

«Вчера на площадке в районе арены «Ерофей» мы установили мощные насосы — 3 электрических помпы, производительностью 900 кубометров в час и 2 дизельных насоса на 720 кубометров каждый. И сделали это очень своевременно, так как уже к вечеру ливневая канализация в районе улицы Флегонтова была заполнена до краев. Насосы работали всю ночь, перекачивая воду из ливневки в Амур. Эта работа продолжается и сейчас. Уровень воды в ливнестоках на этом участке снизился. Подтопления Флегонтова не допущено. В целом ливневка в краевом центре с дождевыми потоками справляется», — рассказал Акимов.

Еще парой «болевых точек» во время паводков и наводнений в Хабаровске являются улицы Богачева и Вилюйская. Сейчас на них частично подтоплены 5 придомовых территорий в частном секторе (3 на Богачева и 2 на Вилюйской). В самих постройках воды нет. Паводок пробрался только к заборам и в огороды.

По словам Андрея Акимова, острой необходимости откачивать оттуда воду, пока нет. Также он отметил, что в частных домовладениях, расположенных вблизи городских малых рек, сухо: ни одна из речушек еще не разлилась, но мониторинг их уровня ведется постоянно.

А вот на хабаровском левобережье стихия разгулялась: на островах Кабельном, Дачном и Большом Уссурийском подтоплена уже тысяча дачных участков. Как отметил Андрей Акимов, спасатели осуществляют там постоянное патрулирование и в любой момент готовы прийти на помощь людям.

Аналогичным делом заняты и сотрудники комитетов по управлению районами города — ежедневно они отправляются с обходами по хабаровскому частному сектору с беседами, раздают горожанам памятки (их выдано уже более семи сотен) о том, как действовать во время паводка. Завершая разговор, Андрей Акимов подчеркнул, что все насосное оборудование, имеющееся в городском резерве, исправно и готово к работе.

Всего на муниципальных складах ждут команды к развертыванию 153 единицы техники: мотопомпы, которые предназначены для выдачи в комитеты по управлению районами, дренажные насосы и погружные аппараты. Общая мощность перекачивающей техники составляет 219 536 кубометров в сутки. Насосная группировка в районе арены «Ерофей» уже развернута.

Если подъем воды в ближайшее время активно продолжится, мощные перекачивающие устройства установят в районе перекрестка улиц Богачева — Пионерской. При уровне в 560 сантиметров начнется создание насыпных дамб в районе ТЦ «Выбор», яхт-клуба и улицы Вилюйской (здесь также предполагается монтаж насосов). В связи с введенным в краевой столице режимом ЧС, аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков, муниципальные спасатели перешли на усиленный режим работы, и несут круглосуточные дежурства.