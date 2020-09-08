Хабаровские школьники стали лучше питаться?

Это как же надо было довести ситуацию с детским питанием в школах, что сам Президент РФ вынужден был обратить внимание?! Но с началом учебного года качество горячих школьных завтраков, по идее, должно быть на высоте, чтобы дети вкушали, а не плевались. Проверим? В таком случае свои глаза и желудок - лучшие контролёры.

Увы, не во всех учебных заведениях рады «чужому взгляду». В средней школе № 3, где обучаются 560 детей, не отказали. Правда, директор Ирина Ющенко сразу предупредила: «Не опаздывайте, у нас завтрак для младших классов с половины девятого до половины десятого. Дети ждать не будут».

Отменный завтрак

Да, я успел. Вскочил, оделся и кавалерийской рысью до автобуса с тайной мыслью позавтракать в школе. Не для того чтобы «на халяву объесть детей», а чтобы на себе проверить качество пищи для учеников. «Вот тут вы зря беспокоитесь. Качество еды хорошее. Как показатель – большинство педагогов обедает здесь же», - заверяет Ирина Ющенко. Но вначале мне замерили температуру, удостоверились в наличии маски и попросили продезинфицировать руки. И только потом: «Добро пожаловать!».

«У нас столовая доготовочного типа. Все исходные ингредиенты привозят поставщики, и уже на месте повара готовят. Меню сбалансированное, составляется на 14 дней и не повторяется в течение этого срока. При этом учитываются некоторые пожелания детей и родителей. Но если малышам дать волю, то они все перешли бы на чипсы, сладкое и газировку», - улыбается директор школы.

Кстати, о поставщиках. От качества исходного продукта зависит и конечный результат. «Есть у нас проверенные кадры. Вот уже лет семь они поставляют мясо, овощи и крупы, причем последние два года не повышают цены. С частью поставщиков пришлось в свое время крепко «повоевать» - и за качество, и за цены, и за количество. Но все это позади, сейчас идут стабильные поставки», - рассказывает Ирина Ющенко.

Мне предложили самому убедиться в качестве конечного продукта.

- Что, для меня отдельно будут готовить?!

- Ни в коем случае, что сегодня дети будут есть, то и вы попробуйте, - рекомендует директор.

От сосиски отказался, сыром себя побалую дома. Решил позавтракать стандартно: омлет, чай, хлеб. Ну не выходит у меня в домашних условиях приготовить классический омлет, не выходит! Вот яичницу сделаю влет в любых видах. А тут - блюдо отменного качества, и порция для завтрака самое то, и чай горячий, и хлеб свежайший. Что еще надо для счастья с утра, а?!

Будем серьезны, вернемся к контролю. «Я всегда говорю, что каждый родитель может сам попробовать чем кормят детей. Им отдельно никто не накрывает, они берут порцию со стола, где сидят дети. А из кухни ребенку тут же подают замену», - замечает директор.

Детские неожиданности

На этом пришлось прерваться. Дружными колоннами младшеклассники начали прибывать для приема пищи. Именно так - прибывать! Ведь школа № 3 не просто школа - это школа МЧС. Здесь даже малыши - в форме. Девочки младших и средних возрастов в большинстве своем носят уставные банты - из оранжевой ленты. «Но можно и стандартные заколки», - улыбается Галина Якушева, заместитель директора по безопасности.

Малышня сначала помыла руки, кое-кто потом еще и продезинфицировал. Только потом дети сели за столы.

Внимательно смотрел как они ели – быстро и аккуратно. В результате примерно половина ребят съела практически все - омлет, сосиску, хлеб с сыром, запили сладким чаем. Четверть осилили порцию наполовину, оставив часть омлета на тарелке. Сыр с хлебом «подмели» практически все. Оказалось: для части школьников это уже второй завтрак за утро. Ирине Бабушкиной, ученице 2-го класса, есть с чем сравнивать: «Я раньше училась в школе в Ванино. Здесь лучше и вкуснее кормят. Но дома все равно вкуснее».

Анечка Дрозд из 2 «А» завтракает и обедает в школе: «Съела омлет и маленький кусочек сосиски. Перед школой завтракала дома. Но в обед я съедаю все. И еще иногда бегаю в школьный буфет, покупаю разные вкусности младшей сестре и старшему брату». Как, эта мелкая восьмиклассника подкармливает? «Он учится в нашей школе в старших классах, у них много уроков, и брат часто сам не успевает сбегать в буфет», - поясняет любящая сестричка. Нормально? «А вы не смейтесь, у нас в школе доверительная атмосфера. Старшеклассники присматривают за младшими», - замечает Галина Якушева. Видимо, правило «забота о ближнем» работает в обе стороны.

Люди дела

И еще один плюс для школы МЧС – столовая входит в состав учебного заведения. В пищеблоке трудятся штатные единицы - два повара и три помощника. Именно они готовят, накрывают на столы, расставляют приборы и раскладывают пищу. «Дети в сервировке не принимают никакого участия. Младшие классы приходят в сопровождении учителя, моют руки, после чего рассаживаются и едят. За собой они только убирают использованную посуду», - замечает Ирина Ющенко. Причем малыши делают это без понукания и даже помогают работникам пищеблока в разборе завалов грязных тарелок.

В сам пищеблок меня, понятное дело, не пустили. Но удалось поговорить со штатным специалистом. Елена Долгополова, заведующая производством столовой, рассказывает: «Только в этой школе работаю 26 лет. До этого – в 16-й. Тех порций, что мы готовим, детишкам хватает. И даже для старшеклассников полный обед вполне достаточен. Дети любят рожки, любят сыр, сосиски, пельмени. Борщи, щи, супы едят все. Сейчас, в связи с последними событиями, пришлось подстраиваться: кормим по два класса с интервалами. И даже если не будет электроэнергии, дети голодными не уйдут – накормим сухим пайком».

Кстати, для перекуса в буфете солидный ассортимент булочек, пицц, пирожков, слоек и прочих вкусняшек. Я прикинул – порядка 15 наименований. «Подстраиваемся под вкусы детей, - замечает специалист. - Нет, сами не печем. Все, что вы видите на витрине, от нескольких поставщиков. Не реализованное в течение дня вечером поставщики вывозят, все строго по договору. У нас только свежее», - заверяет Елена Долгополова.

Но дети более привередливы в еде, чем взрослые. Так что бывают и замены. «Меню у нас составлено сбалансированно, с учетом медицинских показаний. Но дети есть дети. Не пошли блюда из говяжьей печени. Решили заменить куриной. И дети стали есть с удовольствием. Но не было и не будет, чтобы ребенок вдруг заявил, что хочет, к примеру, хачапури или там шашлык», - заметила Ирина Ющенко.

Бывают и исключения, даже ради одного человека. «Не воспринимает ребенок молочку. Так мы пошли навстречу и сделали индивидуально замену. В случае обращения родителей на классные торжества или на день рождения печем большие пироги с джемом, с повидлом», - подхватывает тему Елена Долгополова.

На десерт меня пригласили посетить… тир. Пришлось решительно отказаться, на сегодня впечатлений хватит. Но могу и пострелять! В следующий раз.

Для себя, в процессе общения с педагогами как 3-й школы, так и ряда других учебных заведений, вывел простое, как дважды два, правило: в школе, где есть СВОЯ столовая, еда значительно выше по качеству. Там, где привозят «откуда-то оттуда» и подогревают-разогревают на месте, постоянно слышны жалобы. Я ни на что не намекаю. Но уж если браться за выполнение президентской программы по горячему питанию школьников, то выполнять ее стоит не только быстро, но и качественно, да?

Приятного аппетита! И будьте здоровы.

Андрей Дунаевский

Фото автора

Меню столовой школы № 3 на 08.09.2020

Завтрак

Омлет с сосисками (120 г) – яйцо диетическое, молоко, масло сливочное обогащенное, сосиска - 45,92 руб.

Сыр твердый порциями (15 г) – 12,99 руб.

Батон молочный (20 г) – 2,50 руб.

Чай с лимоном (200 г) – чай черный, сахар-песок, лимоны свежие - 3,58 руб.

Итого за завтрак – 64,99 руб.

Обед

Икра кабачковая промышленного производства (50 г) – 9,28 руб.

Суп из овощей с фасолью (250 г) – капуста, картофель, лук репчатый, морковь, фасоль консервированная, зелень сушеная, масло подсолнечное, соль йодированная, перец черный молотый, приправа – 18,45 руб.

Бефстроганов из отварной говядины (60 г) – говядина, лук репчатый, масло подсолнечное, морковь, соль йодированная, сметана 15 %, мука пшеничная 1 сорта – 67,29 руб.

Каша гречневая рассыпчатая (100 г) – крупа гречневая, масло сливочное обогащенное – 8,36 руб.

Хлеб пшеничный (40 г) – 4,34 руб.

Хлеб ржаной (10 г) – 1,09 руб.

Компот из кураги (200 г) – курага, сахар-песок – 11,19 руб.

Итого за обед - 120 руб.

Полдник

Печенье песочное «Ракушка» (120 г) – 30,6 руб.

Сок фруктовый (200 г) – 9,6 руб.

Итого за полдник – 40,2 руб.