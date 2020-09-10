Советско-Гаванская ТЭЦ — спасение для энергетики Хабаровского края

Новая станция позволит не только отказаться от котельных, но и способна снизить нагрузку на ТЭЦ в Комсомольске, где износ оборудования достигает 52 процентов

Новая станция позволит не только отказаться от котельных, но и снизит нагрузку на ТЭЦ в Комсомольске, где износ оборудования достигает 52 процентов

В Хабаровском крае введена в эксплуатацию Совгаванская ТЭЦ. В торжественной церемонии приняли участие председатель правления – генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов и врио губернатора региона Михаил Дегтярев. По видеосвязи они отдали команду на пуск всех агрегатов. За считанные минуты станция вышла на мощность в 63 МВт.

Советско-Гаванский район входит в состав Комсомольского энергорайона. На ТЭЦ-1 Комсомольска-на-Амуре часть агрегатов отработала более 60-ти лет, физический износ оборудования — более половины.

Врио губернатора Михаил Дегтярев работает в тесном контакте с энергетиками и намерен добиваться появления новых энергомощностей в регионе. Сегодня на отопление одного квадратного метра жилья в Хабаровском крае тратится на 30-50 процентов больше энергии, чем в средней полосе России. Новая ТЭЦ в Советской Гавани — это стратегический объект для развития края.

Как подчеркнул врио губернатора края Михаил Дегтярёв, Совгаванская ТЭЦ поможет вывести из эксплуатации как отработавшую Майскую ГРЭС, так и старые котельные.

«Станция отвечает всем современным требованиям. Она работает на нашем ургальском угле, при этом 99,6% всех выбросов будет улавливаться очистными фильтрами. Это существенно улучшит экологическую ситуацию в целом. Кроме того, ТЭЦ даст экономию, так как можно будет закрыть неэффективные котельные. Одновременно у бизнеса появятся новые возможности. Электростанция станет надежной основой для развития перспективного Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла и свободного порта Ванино», — сказал Михаил Дегтярёв.



Совгаванская ТЭЦ – последний из четырех приоритетных проектов ПАО «РусГидро» по строительству тепловой генерации на Дальнем Востоке, реализованный в соответствии с Указом Президента РФ. Мощность станции — 126 МВт электрической и 200 Гкал/ч тепловой энергии. В год она будет вырабатывать 630 млн кВт·ч, что в три раза превышает возможности Майской ГРЭС. На ТЭЦ трудоустроены 380 человек.



Кроме ТЭЦ, «РусГидро» также построила новое пожарное депо. Компания уже выразила намерение передать здание в ведение региона. Следующим проектом в Хабаровском крае станет строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске, которая придет на замену устаревшей ТЭЦ-1. Этот объект планируется сдать к 2025 году.