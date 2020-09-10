Депутаты поддержали снижение транспортного налога в Хабаровском крае

Вопрос обсудили на внеочередном заседании комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию, сообщает пресс-служба краевой думы

Инициатива о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили поступила от временно исполняющего обязанности Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и направлена на рассмотрение Думы. Депутаты – члены комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию поддержали данное решение в первом чтении.

Как рассказал министр финансов региона Валентин Костюшин, с 1 января 2021 года предлагается установить дифференцированные ставки транспортного налога в отношении легковых автомобилей с учетом количества лет, истекших с года их выпуска. На автомобили от 3 до 10 лет снижение ставки налога в среднем составит 11 процентов, старше 10 лет – в среднем 29 процентов. Затраты на содержание автомобиля снизятся у 96 процентов владельцев. Выпадающие доходы бюджета края оцениваются в сумме 226 млн рублей.

«В целях поддержки многодетных семей предлагается установить льготу для одного из родителей, опекуна или попечителя в многодетной семье в виде снижения в два раза ставок транспортного налога на один легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил. Объем поддержки семей оценивается в сумме 11,9 млн рублей», – отметил Валентин Костюшин.

«Снижение ставок транспортного налога – это очень нужная мера. Мы этого не делали долгое время, пора уже пойти на послабления автолюбителям», – отметил депутат Владислав Чечиков.

По ряду категорий транспортных средств, которые не относятся к автомобилям, действующие ставки значительно ниже среднероссийских. В связи с этим законопроектом предложено увеличить ставки транспортного налога в отношении мотоциклов, грузовых автомобилей (с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил), яхт и гидроциклов.

В процессе обсуждения инициативы Владислав Чечиков предложил проработать и вопрос по освобождению от транспортного налога владельцев электромобилей.

«Их немного, но это тренд. Давайте вместе проработаем эту инициативу», – сказал депутат.

Участники заседания отметили, что прежде чем заниматься этим вопросом, нужно развить инфраструктуру для данной категории автолюбителей, чтобы у них была возможность без проблем заряжать свой автомобиль и экономить на топливе.

«Это хороший тон, который законодатели должны поддерживать, – говорит председатель Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Зикунова. – Он способствует экологическому поведению. Этой инициативы ждет от нас молодое поколение, именно оно склонно пользоваться электромобилями. Но, в действительности, энергообеспечение владельцев данных автотранспортных средств – это многоплановая проблема. Понимая, что это серьезная комплексная задача, мы сегодня сформулировали поручение изучить экологическую и экономическую эффективность использования разных видов топлива и параллельно комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию будет рассматривать вопрос целесообразности налоговых льгот для владельцев электромобилей и владельцев транспортных средств на газомоторном топливе. Все это вопросы перспектив, а сегодня мы действительно заслушиваем проект, у которого есть ответ на сравнительные межрегиональные ожидания. Действительно, часто апеллируют к тому, что в других субъектах Дальневосточного региона мягче транспортные условия налогообложения, и хочу заметить, что у этого законопроекта есть социальная направленность на поддержку многодетных семей. Также, как и мои коллеги, призываю поддержать проект и принять его в первом чтении», – подытожила Зикунова.

Депутаты законопроект одобрили и рекомендовали Законодательной Думе Хабаровского края принять его в первом и втором чтении – в качестве краевого закона. Вопрос планируется рассмотреть на внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края 10 сентября.