Правительство края: Аварийное жилье расселим, за потерянное имущество выплатим компенсацию

Большинство жильцов дома по улице Зои Космодемьянской в Хабаровске, в котором весной этого года обрушились перекрытия, получили ключи от новых квартир



По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева, условия быта новоселов оценил первый заместитель председателя правительства края – руководитель аппарата губернатора и правительства края Александр Никитин. Вместе с мэром Сергеем Кравчуком он осмотрел несколько квартир, пообщался с жильцами, которые отметили, что в целом довольны новыми условиями, сообщает пресс-служба правительства региона.



По информации администрации города, 17 человек уже заселились в новые квартиры. Причем некоторые собственники и наниматели с Зои Космодемьянской получили вместо одной по две квартиры, в соответствии с нормами обеспеченности жилплощадью. Местные власти продолжают решать юридические вопросы по заселению остальных жильцов.

Один из вопросов, который поднимался входе встречи – выплата компенсаций за потерю имущества. Этот вопрос краевые власти прорабатывают совместно с муниципалитетом.

Передачу новых квартир жильцам взял под личный контроль врио губернатора Хабаровского края. Михаил Дегтярев неоднократно понимал этот вопрос, общаясь с мэром города на личной встрече, а также в ходе «Прямой линии».

Врио губернатора Михаил Дегтярев в отличии от своего предшественника Сергея Фургала исключил из своей тактики конфликты с мэрией Хабаровска. Напомним, введение единой социальной транспортной карты правительство Фургала, привело к жесткому противостоянию краевой власти с городскими чиновниками, включая мэра.



Расселение негодного жилья — совместная задача федерального центра, регионов и муниципалитетов. На встрече с Маратом Хуснуллиным, вице-премьером правительства России, Михаил Дегтярев попросил содействия в расселении аварийных домов. Хуснуллин пообещал поддержать заявки края на 2020 – 2022 годы.

Напомним, обрушение конструкций дома 22 по улице Зои Космодемьянской произошло 9-го апреля этого года. Всем пострадавшим тогда были предложены места в маневренном фонде, однако обосноваться в нем согласился только один из жильцов. Остальные устроились у родных и близких, либо сняли жилье.



