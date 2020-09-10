Хабаровчане смогут покататься на «Хехцире», возможно, в следующем году

В Хабаровске появится многофункциональный центр зимних и летних видов спорта. В том числе с биатлонными трассами, площадкой спортивного ориентация. О необходимости развития внутреннего туризма неоднократно заявлял президент России Владимир Путин.

Идея создания в районе Хехцира полноценного спортивного центра обсуждается давно и общественность Хабаровска, спортсмены, горнолыжники-любители, власти разных уровней заинтересованы в развитии этого кластера. Врио губернатора Михаил Дегтярев дал поручение отраслевым ведомствам этот вопрос запустить в работу. На вчерашнем совещании пока только определялись с концепцией развития проекта и взаимодействием между структурами, но перспектива обозначилась. Администрация города в лице ЦИТа вовлечена в реализацию проекта и на данный момент стоит первоочередная задача – приступить к первому этапу.

В рамках него планируется запустить горнолыжные спуски, привести их в нормативное состояние, чтобы было безопасно кататься. Есть договоренность о сотрудничестве с коллегами с горнолыжной базы «Холдоми». В планах – запустить спуски уже к следующей зиме.

Стоит задача спроектировать и установить систему оснежения. Часть работ предполагается делать зимой, поскольку на Хехцире существует проблема обводненности грунтов. Что касается новых подъемников, рассматривается вопрос установки четырехкресельных: они комфортны. На днях в Хабаровск привезли ретрак: это техника для планировки трасс.

Предстоит запланировать финансовые расходы на реализацию большого проекта. Будет актуализирована дорожная карта, в которой обозначат сроки реализации, сообщает портал Твой Дальний Восток.

Экология от большой стройки не пострадает. Если дело коснется вырубки деревьев, то реликтовые растения будут вырубаться в минимальном количестве. На животный мир строительство также негативно не повлияет. К тому же в месте, где развернется стройка, путей миграции диких зверей нет.



