В Хабаровске ищут ушастого грабителя пенсионерки

В подъезде дома на улице Калинина мужчина напала на 78-летнюю женщину. Та в результате примененного физического воздействия потеряла сознание. Грабитель похитил у пенсионерки сумку. Его добычей стали продукты и три тысячи рублей.

К счастью, женщина не получила травм. Ее жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. Оказывается, преступник следил за пожилой хабаровчанкой. Поиск грабителя продолжается.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 35-40 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, большие уши. Был одет в футболку светлую в синюю полоску с длинными рукавами, джинсы светло-голубые или светло-синие, на ногах темная обувь кеды или кроссовки.

Информацию о грабителе можно сообщить по телефонам 8 (4212) 59-53-04, 36-10-00 или 02. Конфиденциальность гарантируется.