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Хабаровчанин Андрей Шарафутдинов стал одним из «Лидеров России»
Суперфинал третьего сезона конкурса «Лидеры России» закончил свою работу. От Дальнего Востока за звание лучшего боролись 31 человек (в их числе шесть – от Хабаровского края). В результате, победителем стал начальник управления организации продаж Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Андрей Шарафутдинов.
Помимо Андрея, «Лидерами» признаны 106 конкурсантов из различных регионов страны. Президент РФ Владимир Путин провел с ними встречу в режиме видеоконференцсвязи.
«Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, вот что важно. В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни. Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан. Всегда и во всём следовать принципам служения людям, обществу, родной стране», - сказал Владимир Путин.
«Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». По словам главы государства, за три года проведения конкурс стал эффективно работающим, системным механизмом, который позволяет выявлять и поддерживать талантливых управленцев. Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.
Шарафутдинову поступили предложение о переезде в другие регионы. Но он решил продолжать работать в Хабаровском крае.
Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края