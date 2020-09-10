В Хабаровском крае вынужденных безработных обучат на сантехников и парикмахеров

Хабаровский край присоединился к федеральной программе по профессиональному обучению людей, пострадавших от последствий COVID-19. Граждан, которые лишились работы из-за коронавирусной пандемии, обучат новым профессиям. Участниками программы могут стать люди, находящиеся под риском увольнения и те, кто потерял рабочее место после 26 марта текущего года.





Обучают вынужденных безработных по 28 востребованным направлениям. Среди них веб-дизайн и разработка, сантехника и отопление, парикмахерское искусство, обработка листового металла, эксплуатация сельскохозяйственных машин. Курсы бесплатные - финансирование программы осуществляется за счет федерального бюджета.





Занятия будут проходить на базе техникумов и колледжей, прошедших отбор в Союзе «Ворлдскиллс Россия». Восемь образовательных учреждений находятся в Хабаровске, три в Комсомольске-на-Амуре и один в поселке Хор. Обучение проведут сертифицированные эксперты, сообщает портал Твой Дальний Восток.



