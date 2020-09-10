Дальневосточный симфонический оркестр открыл юбилейный 85-й концертный сезон

Культовость Дальневосточного академического симфонического оркестра оправдана сотнями тысяч аплодисментов. Эта любовь взаимна, а иначе невозможна музыка, даже самая великая. Хабаровчане истово ждут встречи с оркестром и умеют прощать - и огрехи артистов, и лопнувшие струны у рояля. Это жизнь, а в жизни бывает все. Кто же думал, что в этом году из-за коронавирусной пандемии все замрет в ожидании и даже не будут пускать на репетиции в зал филармонии.

В цивилизованном мире считается, что именно наличие крепкого симфонического оркестра определяет статус города. Нет оркестра? Вы уж простите, так у вас селение, де-рев-ня, сельпо! Хабаровску повезло. И это не просто симфонический коллектив, это самый большой оркестр на Дальнем Востоке. И хочется добавить, что самый лучший. Пусть самонадеянно, пусть даже необъективно, но это же все не просто, этот оркестр нашенский. А были времена, когда Дальневосточный симфонический был в десятке лучших оркестров в России. И это несмотря на кажущиеся космическими расстояния до ближайших приличных консерваторий. На доморощенных дикоросах далеко не выедешь. Для всей этой глубинной серьезности академичность нужна.

В Хабаровской краевой филармонии состоялось открытие 82-го концертного сезона филармонии и 85-го симфонического сезона.

Почему так? Просто Дальневосточный симфонический появился раньше филармонии и был при краевом радио. Тогда были концерты симфонической музыки в прямом эфире на радио.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на концерте, открывшем филармонический сезон, прозвучали популярные песни военных лет в исполнении оркестра и солистов филармонии Арины Никитиной, Дарьи Игониной, Виктории Коростелевой, Романа Савватеева, Алексея Виноградова. Помимо военной песенной сюиты прозвучали шедевры классической музыки - «Праздничная увертюра» и «Овод» Шостаковича, «Славянский марш» Чайковского, Вальс из музыки «Маскарад» и 3 фрагмента из балета «Спартак» Хачатуряна.

С этого сезона у оркестра - новый главный дирижер и художественный руководитель Михаил Леонтьев. Как бы сам не считал музыкант, но «химия» случилась, как и любовь, и все это было видно невооруженным глазом, а точнее, слышалось в каждой ноте. Конечно, не идеал. Но разве есть что-то в мире идеальное, кроме ничегонеделания?

«Я отпустил коллектив в отпуск в июле, на месяц раньше, с надеждой, что в августе мы откроемся. Артисты отдохнули, и месяц нам было разрешено репетировать. Места не хватало для репетиций, все помещения были заняты. И в итоге мы готовы к открытию, к новому сезону, - рассказал Александр Емельянов, директор краевой филармонии. – Открываемся мы концертом Дальневосточного академического симфонического оркестра под руководством Михаила Леонтьева. Он приглашен лично мной. Рекомендован многими дирижерами. Михаил впервые здесь, на дальневосточной земле».

Михаил Леонтьев родился в Санкт-Петербурге, женился, получил образование.

«Так далеко на восток я еще не ездил, - признался музыкант. - Приехал в Хабаровск я 2 августа, и мы с оркестром провели достаточное количество репетиций. Я знаю, что оркестр был в прекрасных руках».

Напомним, что три сезона художественным руководителем оркестра был Антон Шабуров. При нем коллектив и окреп, и пополнился новыми музыкантами, и зазвучал по-особому.

«Я рад, что меня сюда забросила судьба. Не ожидал, что Хабаровск - такой красивый город. Меня, как жителя Санкт-Петербурга, сложно чем-либо удивить. А тут - и солнечная погода, и зеленый город, и красивая река», - сказал Михаил Леонтьев.

На вопрос, надолго ли приехал в оркестр, он отвечал уклончиво. А потом словно проговорился: «Не менее пяти лет здесь я буду».

Он уверен, что советская система, когда дирижер управляет оркестром десятилетиями, устарела, это не дает коллективу развития. По его словам, можно проработать лишь месяц и в корне поменять вообще весь оркестр.

«Я не верю в судьбу. Может, я и немного фаталист, но это с огромной натяжкой, - признался дирижер. – У нас страна, что касается музыки, маленькая».

Главное, по словам Михаила Леонтьева, увлечь музыканта, заставить его сопереживать. Что касается планов на ближайшее будущее, то хабаровчан ждет симфонический концерт, посвященный 250-летию Бетховена, где будут исполнены редчайшие увертюры.

17 октября – симфоническая сказка «Маленький принц», а 22 октября – «Вечер в английском стиле», где будет звучать редко исполняемая в России музыка современных британских композиторов.

И напоследок. Коронавирус никто не отменял, просто сняты некоторые ограничения, поэтому рассадка в зрительном зале, как пишут, «шахматная». Считается, что так минимизируются риски заражения китайской инфекцией COVID-19. Как следствие, и билетов в кассе в два раза меньше. Так что поторопитесь.

Юрий Вязанкин

Чтобы зрителям не так скучно было, на креслах появились таблички. Например: «Данное место зарезервировано композитором Равелем».

Михаил Леонтьев окончил хоровое училище при капелле Санкт-Петербурга, где обучался игре на скрипке, фортепиано, органе и дирижированию, затем Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по двум специальностям - хоровое и оперно-симфоническое дирижирование (классы Р. Мартынова, Т. Немкиной и В. Чернушенко). Дипломант и обладатель приза зрительских симпатий V конкурса оперно-симфонических дирижеров имени С. Прокофьева (Санкт-Петербург, 2008). Лауреат XV конкурса оперно-симфонических дирижеров Min-On (Токио, 2009). Лауреат I конкурса оперно-симфонических дирижеров имени И. Мусина (Кострома, 2009). Лауреат I Всероссийского конкурса оперно-симфонических дирижеров (Москва, 2011).