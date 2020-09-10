Обновление автопарка и перевод автобусов на газ: итоги совещания Дегтярёва по пассажирским перевозкам

Врио губернатора края провел совещание по вопросу развития автомобильных пассажирских перевозок

Ключевые вопросы, требующие скорейшего решения — обновление подвижного состава, перевод автобусов на газомоторное топливо, а также пресечение правонарушений с участием общественного транспорта.

Настаивая на переводе автобусов на экологичное топливо — метан — Дегтярев действует в рамках национального проекта «Экология». Пока пилотная программа «Чистый воздух» действует в 12 городах России, Хабаровск в нее не попал, но уже переводит транспорт на газ.

Сейчас основное требование во время распределения маршрутов для частных перевозчиков в краевом центре — наличие в парке «чистого» транспорта. В Хабаровске работают 153 автобуса на газе, из них 23 муниципальных, а 130 принадлежат частникам. В ближайшее время на линии выйдет еще 51 автобус, работающий на газе.

Использование природного газа в качестве топлива позволит снизить выбросы оксида углерода в 2-3 раза. Сейчас, при сжигании тонны обычного моторного топлива, в воздух выбрасывается до 300-сот килограммов оксида углерода.

По итогам проведённого министерством транспорта и дорожного хозяйства анализа, в целом по краю нужно заменить около трёхсот автобусов с износом более 75 %. Обновлять автопарк начиная с 2021 года предполагается в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Хабаровского края» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующая заявка направлена в минтранс РФ.

В ходе совещания участники также подняли вопросы правонарушений с участием общественного транспорта. В том числе речь шла о нарушениях водителями правил перевозки, правил дорожного движения, отсутствия у владельцев транспорта необходимой разрешительной документации на перевозку пассажиров. Также остро стоит проблема состояния дорожного полотна и оборудования остановочных пунктов.

Врио губернатора Михаил Дегтярев поручил новому руководителю министерства транспорта и дорожного хозяйства края Роману Мирошину проработать детально каждый вопрос во взаимодействии с администрациями муниципальных образований и ГИБДД края.

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Краевая сеть пассажирских перевозок состоит из 270 автобусных маршрутов. На территории края зарегистрировано более 7 тысяч единиц пассажирского транспорта, из них более 1,3 тыс. задействованы на регулярных перевозках пассажиров. За первое полугодие 2020 года автобусами, троллейбусами и трамваями перевезено свыше 35 млн человек. В бюджет Хабаровского края уплачено более 29 млн рублей налогов.