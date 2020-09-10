Хабаровчане принимают участие в экспериментах на антитела к COVID-19

На территории страны проводится исследование «Оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19». Житель Хабаровска Юрий Алексеев дважды принял участие в эксперименте, сообщает портал Твой Дальний Восток.

В июле и августе у Алексеева в ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора сделали забор крови (метод иммуноферментного анализа). Через некоторое время на основе полученных данных учеными был вынесен вердикт: «Антитела к коронавирусу SARS_CoV-2 IgG. Отрицательный». Каковы результаты второго забора крови, пока неизвестно.

Сколько желающих захотело принять участие в исследовании? Как вспоминает доброволец, он был 121-м в очереди. Однако, когда у него первый раз брали кровь, в НИИ, помимо него, был еще один волонтер. Во второй раз подопытных было уже трое. Скорее всего, имело место грамотная организация очереди, без массовости и суеты.

Критерии «кастинга», по которому отбирались желающие принять участие в эксперименте, неизвестны. Так, автор этих строк, молодой здоровый мужчина, отбор так и не прошел. В остальном же к добровольцам применялись стандартные меры безопасности. Они должны были прийти трезвыми, с паспортом, в медицинской маске, без признаков заболеваемости ОРВИ/ОРЗ.

«Заполнение информированного согласия по форме учреждения является условием участия в исследовании. В случае отказа от заполнения информированного согласия, испытуемому будет отказано в участии в исследовании. Учреждение не возмещает затраты испытуемому, связанные с его участием в исследовании (в т.ч. проезд и другие расходы). Забор материала, проведение исследования оплачивается за счёт учреждения. Участие испытуемого в исследовании не порождает у учреждения обязанностей перед испытуемом, кроме обязанности сообщить о результате исследования», - так комментируют процесс исследования сотрудники НИИ эпидемиологии и микробиологии.

Напомним, что 9 сентября в России стартовала третья фаза клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.