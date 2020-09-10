Комсомольский борец поедет на Первенство мира

Комсомольчанин Алексей Милешин стал чемпионом России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Первенство России проходило с 7 по 10 сентября во Владимире. В соревнованиях приняло участие более 350 спортсменов из 57 регионов страны.

Милешин выступал в весовой категории 97 килограммов. За победу боролось 32 спортсмена. Комсомольчанин провел пять схваток, по итогам которых стал лучшим. Наградой для него стала золотая медаль соревнований и путевка на Первенство мира, сообщает портал Твой Дальний Восток.

Спортсмен тренируется у Евгения Марусова и Виталия Стручкова в ДЮСШОР-1. Не исключено, что если Алексей Милешин победит лучших борцов мира, то поедет на Олимпийские игры.

Греко-римская борьба вошла в программу современных Олимпийских игр на первой Олимпиаде, которая состоялась в Афинах в 1896 году. Ближайшая Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже.