Михаил Дегтярев добился снижения транспортного налога в Хабаровском крае

Краевые депутаты поддержали решение об уменьшении нагрузки на автовладельцев

Транспортный налог в Хабаровском крае будет снижен, по прогрессивной шкале регион опередит Приморье. Решение об изменении тарифов в пользу владельцев машин приняла законодательная дума Хабаровского края.

Ежегодные выплаты для автолюбителей будут серьезно уменьшены по инициативе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Этим вопросом Дегтярев занялся почти сразу после прибытия в Хабаровск, были проведены консультации с экономистами, местным минфином и депутатами. Новый закон о транспортном налоге вступит в силу с 1-го января 2021 года.

На автомобили от 3 до 10 лет снижение ставки налога в среднем составит 11 процентов, старше 10 лет – в среднем 29 процентов. Затраты на содержание автомобиля снизятся у 96 процентов владельцев. Выпадающие, то есть недополученные доходы бюджета края, оцениваются в сумме 226 млн рублей.

Краевой бюджет компенсирует потери за счет экономии на чиновниках, мировых судьях и на аппарате краевой думы, этот шаг принесет бюджету более 400-сот миллионов рублей. Механизм, реализованный Дегтяревым, не только показал свою эффективность, но и позволил сработать на одной волне главе администрации региона и депутатам.

Добиться снижения ставки транспортного ранее пытались члены молодежного парламента Хабаровского края, действующие тарифы обсуждали в думе. Тогда депутатам не удалось найти верного решения, а экс-губернатор Сергей Фургал и вовсе наложил вето на законопроект, уменьшавший налог. По мнению Фургала, край бы не смог компенсировать потерь от дифференцированного транспортного налога.

Хабаровские автолюбители долгие годы ставили машины на учет не только в соседних Приморье и Якутии, но даже в Дагестане. Налог в регионе был один из самых высоких в стране. Теперь, с 1 го января 2020 года, есть все основания говорить, что местным автовладельцам станет выгодней регистрироваться в Хабаровском крае,

Например, на машину до 100 л.с. возрастом до 3 лет транспортный налог составит 12 рублей за лошадиную силу, с 3 до 10 лет снизится до 10 рублей, а старше 10 лет – 8 рублей. Для автомобилей мощностью свыше 100, но менее 150 лошадиных сил будут действовать следующие ставки: до 3 лет – 16 рублей, от 3 до 10 – 15 рублей, старше 10 – 12 рублей. Аналогичные понижения ожидаются для машин с практически любой мощности.



