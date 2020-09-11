У хабаровского «Амура» будут спонсоры — Михаил Дегтярев

Врио губернатора на встрече с хоккеистами пообещал, что у команды будет серьезная финансовая поддержка

Михаил Дегтярев встретился в «Платинум арене» с игроками «Амура». Он подчеркнул, что хоккейный клуб может рассчитывать на поддержку со стороны краевого правительства.

«Уже есть несколько предварительных договоренностей с большими компаниями, которые работают в крае. Пока не будем забегать вперед, но мы обязательно об этом объявим и команде, и болельщикам. Клуб в скором времени получит дополнительную поддержку», — рассказал врио губернатора.

Сейчас главная задача клуба — попадание по итогам регулярного чемпионата КХЛ в очередной розыгрыш серии плей-офф.

«Хочу вас поддержать! Вы большие молодцы, у вас есть поддержка и правительства края, и болельщиков. «Амур» сегодня – клуб, за который болеют не только жители края, но и все дальневосточники. Всегда настраиваемся на победу. Побед без боя не бывает. Мы будем с вами здесь, на трибунах «Платинум-арены», — заверил хоккеистов Михаил Дегтярев.

Он проинформировал, что ближайшие матчи на домашнем льду «Амур» сможет провести уже в присутствии 30 процентов зрителей, а не 10 процентов, как это было до сих пор ввиду опасности распространения COVID-19.

Капитан команды Денис Голубев вручил врио главы региона именную майку «тигров», а Михаил Дегтярев, в свою очередь, пообещал привезти в Хабаровск любительский клуб «Красные звезды», в котором играл в Москве.