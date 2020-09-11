Как председатель гордумы Хабаровска Сидоров «работает» с инвесторами

Вложив более 100 млн в расселение развалюх и проект возведения дома возле «Динамо» инвестор «получил стоп-лист» от председателя Гордумы Хабаровска Михаила Сидорова.

Председатель, дождавшись расселения бараков теперь препятствует строительству, чем вызывает недоумение и у своих коллег по думе и у профессионального сообщества.

«Вопрос с участком возле «Динамо» стоит не первое десятилетие. К нам неоднократно поступали обращения как о благоустройстве, так и расселении двух бараков. В 2015 году компания-застройщик выиграла на торгах этот участок под строительство. Однако сейчас многие выступают категорически против строительства там многоквартирного дома. Да, по документам сейчас получается так, что для строительства жилого дома необходимо внести дополнительный вид использования, поскольку этот участок получил статус рекреационной зоны (с ЦО на Р3) при предыдущей власти. Но исторически там всегда жили люди и сама земля к парку никогда не относилась. Мы с коллегами изучили этот вопрос, специально собрали рабочую группу, где застройщик показал нам визуализацию предполагаемого проекта. Предлагаемая визуализация действительно удачна. Помимо строительства жилого здания она будет включать в себя благоустройство прилегающей территории, которая улучшит территорию парка и сделает ее комфортной. Отмечу,что дом не предполагает открытую парковку под личный транспорт, как это могло бы быть в случае строительства гостиницы. Напротив, по проекту парковка будет подземной. Также не предусматривается шлагбаумов и заградительных перекрытий. В доме не предполагается открытых балконов, поскольку

кондиционирование будет централизованным, что эстетически не будет резать взгляд жителям и гостям города. Проектировщики предусматривают разработку социальной инфраструктуры для посетителей парка, особенно мам с детьми. Я считаю, что однозначную оценку «против» в этой ситуации давать поспешно. Считаю, что в дальнейшем, согласно Градостроительного регламента, проект необходимо выносить на общественные слушания, и, если оно того требует, – вносить изменения в предлагаемый проект, чтобы всем было комфортно: и застройщику и жителям Хабаровска. Застройщик уже расселил 34 семьи из бараков. Люди значительно улучшили свои жилищные условия. Каждое новое строительство предполагает появление новых рабочих мест, отчислений в бюджети, конечно, оздоровление инвестиционного климата, как Хабаровска там и региона.

Сегодня ЛДПР в Хабаровском крае – это партия власти и врио губернатора региона Михаил Дегтярёв стал координатором краевого отделения.Безусловно, мы разберёмся и все вместе придём к конструктивному решению этого вопроса, привлекая для этого как экспертное сообщество, так и жителей города», — говорит вице-спикер Городской думы Хабаровска Юрий Ягодин.

Недоумевает и профессиональное сообщество, эксперты в области архитектуры и строительства.

Земельный участок, который планирует застраивать инвестор «Дальвостокстрой» не является территорией парка «Динамо», а прилегает к нему. Компания выиграла конкурс на право застройки участка на законных основаниях и теперь имеет все основания на возведение на нем здания.

Обязательным условием было расселение жильцов из деревянных бараков, расположенных по ул. Дикопольцева. Свои обязательства застройщик выполнил, жителей расселил за свой счет.

Первоначально инвестор одним из возможных вариантов строительства рассматривал гостиничный комплекс.

Однако время и текущая экономическая ситуация диктует свои условия, вносит коррективы. Строить гостиницу сейчас для застройщика очень нерентабельно и неэффективно с точки зрения окупаемости. Именно поэтому после тщательного анализа был сделан вывод о необходимости строительства жилого дома. Такое решение целесообразно.

Экономически это более правильно для застройщика. В то же время при строительстве жилья инвестор вложится в объекты благоустройства и инфраструктуры, что только принесет пользу для хабаровчан. Так, нижние этажи жилого дома будут отданы под коммерческие объекты – кафе, детский развлекательный центр, фитнес-центр, СПА-салон.

«Этими услугами могут пользоваться не только жильцы нового дома, но и все хабаровчане. Этажность планируемого здания не самая высокая. Дом органично вписывается в ландшафт и ансамбль стоящих рядом строений. Отмечу, что этажность планируемой первоначально гостиницы была значительно выше. Конечно, многих сегодня волнует пострадает ли от данной застройки городской парк, расположенный рядом. Строительство жилого дома будет произведено только в рамках земельного участка, который и так отдан компании под застройку. Ранее на этой территории находились деревянные бараки. Здесь всегда жили люди, — комментирует директор компании ИнПАД (г. Екатеринбург), кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационные технологии в строительстве» Института строительства и архитектуры государственного образовательного учреждения высшего образования Уральский федеральный университет Виктор Сальников. ⠀

Что действительно предусмотрено строить на этой территории на будущей неделе предстоит решать Арбитражному суду.



