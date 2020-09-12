За остывшую горячую еду в школах взялась опергруппа мэрии Хабаровска

При городском управлении образования создана специальная группа оперативного реагирования на проблемы организации обеспечения школьников едой.

На текущей неделе совместно со специалистами городского управления торговли, питания и бытового обслуживания она провела проверки столовых в школах №№ 52, 68, 70, 80 и 35. Именно на кухню этих образовательных учреждений поступало больше всего нареканий от родителей на «горячую линию» и в социальные сети.

По словам Ирины Всеволодовой, начальника отдела дополнительного образования и воспитательной работы городского профильного управления, все такие заявления требуют обязательной проверки.

«Поступали обращения на пригоревшие блюда, что в принципе невозможно, так как пищеблоки оснащены пароконвектоматами. Жаловались на некачественную продукцию, что также не соответствует действительности. Однако, в ходе проверок мы установили, что в некоторых школах ребята питаются остывшей едой. Это происходит из-за нестыковки школьного расписания. Ситуация вполне поправимая: необходимо только скорректировать время работы пищеблока», — рассказала она.

В целом школьные столовые оставили у комиссии хорошее впечатление: в помещениях чисто, пахнет — вкусно, санитарные ограничения — соблюдаются. Меню простое, но сбалансированное.

«Нагрузка на поваров сильно возросла, ведь теперь им приходится ежедневно кормить от 600 до 800 ребят: со своей домашней едой в классы приходить нельзя. Думаем провести презентации школьной пищи для родителей — тогда, надеюсь, вопросов будет меньше. По итогам проверок руководству учебных заведений мы дали все необходимые рекомендации. Контроль над некоторыми моментами будет усилен», — добавила Ирина Всеволодова.

Напомним, что по поручению Президента РФ бесплатное горячее питание с 1 сентября получают все школьники 1-4 классов. Сохраняются льготы для ребят 5-11 классов из многодетных, малоимущих семей, детей с особенностями здоровья и ребят из семей, находящихся в социально опасном положении.

Всего в Хабаровске бесплатно питаются 35 тыс 400 школьников. Никаких справок для этого учащимся 1-4 классов предоставлять не нужно. Все вопросы, касающиеся организации школьного питания, родители могут задать по «горячей линии» городского управления образования: 8-900-340-09-03.