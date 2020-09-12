Врио губернатора Михаил Дегтярев проведет выходные в районах

Дегтярёв отправился в рабочую поездку в Ванинский, имени Полины Осипенко и Ульчский районы

11 сентября в Ванино врио главы края направится в районный дом культуры, затем в местную школу, где проверит как учатся и питаются дети. После этого он примет участие в открытии нового терминала, построенного дочерним предприятием компании ООО УК «КОЛМАР». Перегрузочный комплекс базируется в бухте Мучка недалеко от поселка Токи. На предприятии создано более 450 рабочих мест. Трудиться здесь будут в основном жители Ванинского и Советско-Гаванского районов.

12 сентября Михаил Дегтярёв отправится в село Богородское Ульчского района. Он осмотрит газопоршневую электростанцию, посетит дом культуры. В администрации района врио главы края проведет совещание с депутатами, главами муниципалитетов и общественностью, после чего встретится с местными рыбаками.

На 13 сентября запланировано посещение района имени Полины Осипенко. Врио губернатора края оценит состояние взлетно-посадочной полосы, проверит работу местной электростанции перед зимним периодом, посетит центр внешкольной работы и культурно-досуговый центр, а также краеведческий музей. В завершении поездки Михаил Дегтярев проведёт совещание с представителями районной администрации, депутатами, руководителями местных предприятий, общественностью.



