Сегодня хабаровчан привьют мобильно

В Хабаровском крае продолжают работать мобильные прививочные пункты.



12 сентября, в субботу, в Хабаровске откроются мобильные пункты по следующим адресам:

✅Мобильный пункт по вакцинации против гриппа у ТЦ «Южный парк» по адресу Суворова, 25, с 9 до 18 часов.

✅ Передвижной флюорограф в селе Тополево возле школы имени Героя Советского Союза полковника милиции Грищенко П. Я. по адресу Школьная,4а, с 10 до 13 часов.

Воспользоваться услугами мобильных пунктов могут граждане, достигшие 18-летнего возраста. Также при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. В районах также работают выездные мобильные бригады.



