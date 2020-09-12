Михаил Дегтярев в Ванинском районе открыл новый терминал сыпучих грузов

Компания «ВаниноТрансУголь», владелец терминала, готова трудоустроить 450 человек и возводить для них жилье.



Выходные Дегтярев проведет в районах, первая остановка — бухта Мучка. Здесь начал работать новый терминал, оснащенный специальной технологией подавления пыли.

Дегтярев подчеркнул, что будущее Ванинского района за исключительно за социально-ответственным бизнесом, соблюдающим экологические стандарты.

Михаил Дегтярев поблагодарил инвестора за вклад в реализацию социальных проектов. Речь идет о строительстве жилья для сотрудников, применении экологичных технологий, а также вложениях в переобучение и профессиональную подготовку местных специалистов. Так, АО «ВаниноТрансУголь» реализует комплексную программу по подготовке инженерных кадров для угольной отрасли. В Ванинском районе создаются профильные классы в школах для дальнейшей профориентации.



«Социальное партнерство – важная составляющая работы компании. Предприятие много средств вкладывает в обучение молодежи, пробуждение инженерной искры у ребят, стимулируя таким образом в них мотивацию становиться профессионалами своего дела», — отметил Михаил Дегтярев.

По словам генерального директора АО «ВаниноТрансУголь» Юрия Тямушкина, основой процесса экологичной перевалки угля является единый замкнутый цикл погрузки. В комплекс входят вагоноопрокидыватели, конвейерные галереи, пересыпные станции и также судопогрузочные машины. Установленное оборудование отвечает всем современным требованиям по перевалке пылящих грузов. В планах компании — наращивание поставок угля в АТР и на внутренний рынок страны. Ведутся переговоры о поставках угольного концентрата в Индию.

Комплекс — точка роста для Ванинского района, работой, жильем и стабильной зарплатой будут обеспечены почти 450 человек, что важно для района со скудными возможностями. Кроме того, регион выиграет экономически — чем больше объемы перевалки груза, тем стабильнее отчисления в бюджет Хабаровского края.

Предприятие предназначено, прежде всего, для транспортировки высококачественных коксующихся углей, добываемых в Якутии на горно-обогатительных комплексах «Денисовский» и «Инаглинский». На первом этапе грузопоток составит около 12 млн тонн угля в год. На полную мощность комплекс планируется вывести к 2023 году, нарастив объемы перевалки угля до 24 млн тонн в год.



