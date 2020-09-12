В Хабаровском крае выплатят почти 4 млрд рублей семьям с детьми

Более 10 тысяч многодетных семей в крае получают дополнительные ежемесячные выплаты

В Хабаровском крае растет число семей с детьми, получающих дополнительную государственную поддержку. За 8 месяцев текущего года на эти цели в рамках национального проекта «Демография» направлено 2,3 млрд рублей.

По данным министерства социальной защиты населения края, с января по август 2 тыс 631 семья получила по 30 тыс 362 рубля при рождении первенца. Региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка в размере 30 % размера федерального материнского капитала получили 2 тыс 573 семьи, из них 696 семей распорядились средствами. Общая сумма расходов составила 182,3 млн рублей.

Также в крае родители первенцев могут оформить ежемесячную выплату в размере 15 тыс 181 рубль. Деньги они будут получать до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. С января 2020 года ежемесячная выплата предоставляется семьям, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума (30 тыс 520 рублей на каждого члена семьи). Этим правом с января по август впервые воспользовались 4 тыс 374 семьи. Всего ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка в крае получают 8 тыс 612 семей. На эти цели направлено 941,78 млн рублей.

Но больше всего бюджетных средств с начала года – около 1,2 млрд рублей – направлено на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей. Сейчас ежемесячно по 15 тыс 248 рублей получают 10 тыс 363 семьи. Из них 2 тыс 184 семьи оформили эту выплату в 2020 году.

На 2020 год в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» на выплаты семья с детьми предусмотрено 3,8 млрд рублей, из них 3,4 млрд рублей — средства федерального бюджета.

Более подробную информацию об оформлении выплат можно узнать в центрах соцподдержки по месту жительства.