В Ульчском районе Михаил Дегтярев взялся решать двадцатилетние проблемы

Не хватает школ, нормальных дорог, нет нужных мощностей на электростанции

В селе Богородское Ульчского района врио губернатора встретился с местными депутатами, активистами, руководством администрации.



Практически полное отсутствие нормальных дорог, спорные аспекты организации ловли рыбы в Амуре, отсутствие очистных сооружений, крайне проблемная медицинская сфера, необходимость строительства новых школ и физкультурно-спортивных объектов — вот то, что в первую очередь беспокоит жителей района.



Обсуждение начали с конфликта недавно назначенного главврача ЦРБ с коллективом. Особенно взволнованы женщины, ведь больница остается без гинеколога. Михаил Дегтярев принял решение направить в Ульчский район своего заместителя, курирующего социальный блок и одновременно главу краевого минздрава Евгения Никонова. Ему будет поручено на месте разобраться в ситуации и принять необходимые меры к тому, чтобы у людей была возможность получать квалифицированную помощь.

Также остро стоит вопрос возведения новой школы на 150 мест в селе Сусанино, на 120 — в поселке Де-Кастри. Чтобы ликвидировать вторую смену, в самом райцентре нужна еще одна школа на 300 мест.

Для бесперебойного снабжения Богородского и других сел теплом и электроэнергией до конца года необходимо приобрести еще один, пятый по счету, агрегат для местной газопоршневой электростанции. Из краевого бюджета на эти цели выделено около 77,5 миллионов рублей. Врио главы региона поручил проконтролировать процесс доставки и установки оборудования. Оно должно поступить уже в декабре.

Присутствовавший на встрече и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Роман Мирошин займется по поручению Михаила Дегтярева решением вопроса по открытию новых карьеров для обслуживания дорожной сети. Без такой базы невозможно содержать и обслуживать краевые трассы, но сейчас открытию карьеров препятствует ряд ограничений по выделению участков.

«Мы в непростом положении. Дороги, больницы, коммунальное хозяйство — этим лет двадцать занимались спустя рукава. На все сразу денег, конечно, не хватит. Но мы можем рационально использовать те ресурсы, которые есть. За те же деньги, что имеются в нашем распоряжении, делать больше, — сказал Михаил Дегтярев. — У нас с вами отношения складываются рабочие, прямые, без оглядки назад».



В воскресенье врио губернатора продолжит рабочую поездку по региону в районе им. Полины Осипенко. А на следующей неделе он побывает в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.