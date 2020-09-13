Жители Хабаровского района изголодались по доступной рыбе

Утренний звонок в редакцию от жителей с. Мирное Хабаровского района: «Почему к нам не везут доступную рыбу? В магазинах только прошлогодняя кета, переработанная, жесткая как подошва. И по цене 810 рублей за килограмм! Мы и в Мирном, и в Восточном, на 12-м километре, в «Твердохлебово» и «Солнечной поляне» тоже хотим поесть свежей рыбки!».

Можно ли помочь жителям ближайших к городу сел, организовав туда доставку доступной рыбы, мы спросили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

«Проект реализуется в крае с 2015 года, - сообщила Роза Качайкина, заместитель министра по вопросам торговли и пищевой промышленности. - Информация о возможности участия в проекте и условиях доводится до руководителей предприятий торговли края администрациями муниципальных образований края при содействии министерства. Участниками проекта становятся предприятия торговли, подавшие заявку в администрации муниципальных образований. По состоянию на 8 сентября 2020 года заявок на участие в проекте от организаций торговли Хабаровского муниципального района не поступало.

Основной причиной данной ситуации, по мнению министерства, является отсутствие у предпринимателей Хабаровского муниципального района достаточных холодильных мощностей для хранения рыбной продукции, объем партий которых по проекту предполагает их наличие. Вместе с тем предприниматели, готовые участвовать в проекте, могут подать заявку в администрацию Хабаровского муниципального района.

Жителям населенных пунктов Хабаровского муниципального района, в том числе с. Восточное, района 12 километра Владивостокской трассы и жилищных комплексов «Твердохлебово» и «Солнечная поляна», для приобретения рыбы по проекту предлагается посетить магазины города Хабаровска: сеть магазинов «Ветеран», «Самбери», «Амба», «Амбар», «Задарма», магазин «НК Любимые продукты» или краевую сельскохозяйственную ярмарку, которая проходит каждые субботу и воскресенье на площади рядом с ареной «Ерофей».

Увы, новости неутешительные. Но остается надежда, что предприниматели все-таки решат что-то предпринять и доступная рыба таки «доплывет» и до Мирного.

Ирина Северцева