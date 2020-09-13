В Хабаровске открылась новая круглогодичная ярмарка

Рядом с остановкой «Университет кооперации» на ул. Ленина появилась новая площадка, где жители города могут приобрести товары напрямую от производителей.

«Идея создать площадку для реализации местной продукции появилась у хабаровского крайпотребсоюза давно, ее поддержал мэр города Сергей Кравчук, однако из-за коронавируса реализация задумки была перенесена с весны на осень. Хабаровчане получили возможность покупать товары напрямую от производителей, минуя посредников, что должно положительно сказаться на расценках. Здесь представлена продукция от предприятий и переработчиков краевой столицы и ближайших регионов», - высказал свое мнение на открытии ярмарки начальник отдела промышленности и продовольственных ресурсов мэрии Олег Фомин.

Место удачное - в центре большого жилмассива, в шаговой доступности для многих. Мы, конечно же, поспешили в «Фермерский дворик» - поглазеть, полюбопытствовать, прикупить кой-какого товару.

Торговали в этот вечер медом, местными дикоросами, мясом, рыбой и рыбными деликатесами, колбасами, соленьями, овощами, фруктами, выпечкой. Цены? Да, приемлемые, демократичные. Особенно порадовала цена на толстое сало. Встретили продукцию из Вяземского, Нагорного, Приморья и даже Новосибирска. С самими фермерами познакомиться не удалось - заняты производством, на ярмарке работают нанятые продавцы.

Вот на них хотелось бы обратить внимание организаторов дворика, попросить быть к продавцам доброжелательней. С восьми до восьми работает ярмарка, а человек не робот.

- А если приспичит, куда бежать? – интересуемся.

- Так в университет.

Умножили 23 продавца (столько павильонов установлено) на пару отлучек и думаем: а не накладно ли это университету?

Матрена Ефимова