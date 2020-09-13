Хабаровский врач изобрел инновационный ингалятор

О враче-реанимотологе Александре Сычеве мы уже рассказывали на нашем сайте. Сычев – инноватор. Он изобрел пластиковые барокамеры и уникальный метод лечения камней в желчном пузыре. Однако медик не останавливается на достигнутом. Помимо прочего, доктор открыл метод лечения легочных болезней типа бронхеолита, альвеолита или пневмонии. А также болезней, осложненных последствиями перенесенного коронавируса.

«Сам по себе метод известен давно, - рассказал Александр Сычев. – Но он был недоработанный. Из-за опасности электроподогрева и «горячего» распыления метод оказался неэффективным. Пришлось его доработать».

По словам хабаровского врача, ему удалось доработать технологию. А именно – сделать так, чтобы крупнодисперсный лекарственный раствор мог поступать в легкие максимально эффективно, сообщает портал Твой Дальний Восток.

«Мелкая дисперсия – она как туман. Совершенно не увлажняет землю. А крупная дисперсия – как дождь», - аллегорически сравнил методы Александр Сычев.

Как и все гениальное, инновация Сычева не представляет собой что-то сложное. По сути, ингалятор представляет собой помещенный в емкость раствор, который под давлением впрыскивается пациенту в легкие крупнодисперсный аэрозоль.

«Когда я работал в Николаевке (Еврейская автономная область – прим.ред.), смертность у нас снизилась до минимального параметра. Три раза приезжала комиссия, смотрела – от пневмонии умирали многие, у нас же смертность от легочных болезней была минимальная. Я применял мой метод ингаляции с 1982 года».

Сычев рассказывает – он обратился в дальневосточное агентство содействия инновациям (ДАСИ), чтобы получить грант на свои исследования. Ему это удалось. Сычев получил 2,8 миллиона рублей. Эти деньги были потрачены на использование метода максимального давления на барокамеры.

По словам хабаровского реаниматолога, специалисты ДАСИ недавно связались с ним. Не исключено, что инновационный ингалятор также получит финансирование агентства содействия инновациям. Речь идет о сумме от двух до четырех миллионов рублей.