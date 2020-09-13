Пассажирская навигация остановлена в Хабаровске

Уровень воды уже не отвечает требованиям безопасности

С сегодняшнего дня, 13 сентября, у Хабаровска временно приостановлено движение пассажирских теплоходов. Речники пошли на эту меру потому, что уровень воды уже не отвечает требованиям безопасности. В предыдущие два дня суда работали только на вывоз пассажиров с левого берега. Теперь движение возобновится лишь после того, как уровень реки вернется к прежним значениям.

«Сегодня у Хабаровска в 6 утра отметка воды у города составила 531 см- плюс 9 см за сутки. Все остановки на левобережье, где расположены дачи, подтоплены. На садовых участках уже тоже становится опасно, ведь там много воды. Поэтому нужно переждать, когда ситуация нормализуется. Теплоходы еще будут ходить до момента, когда встанут на прикол к зиме», — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В самом городе власти сейчас активно готовятся к отражению паводка. Накануне мэрия заявила о начале строительства дамб в местах, где вода может зайти в жилые кварталы. На это из городского бюджета выделено 12 млн рублей. Первую временную насыпную дамбу уже строят на улице Вилюйская в районе ост. Красная речка, эта зона обычно первая попадает под удар стихи, и там уже подтоплено 5 придомовых участок. Еще одно защитное сооружение возведут по улице Богачева, где вода зашла в три двора. Там же установят насосы для откачки воды.

«После долгих обсуждений решено засыпать и вход в затон в районе торгового центра «Броско Молл» по улице Пионерской. Отсыпка должна начаться в понедельник-вторник, сейчас заключаются контракты со строителями. В прошлом году такая дамба помогла защитить прибрежную часть, на дно уложили 30 тысяч кубометров песка и сланца, а длина сооружения составила 180 метров. После паводка дамбу разобрали», — отметили в комитете правительства края по гражданской защите.

В целом в Хабаровском крае водой уже залило 1764 земельных и приусадебных, 1743 дачных участка, а также 19 отрезков автодорог. Подтопления отмечаются в 12 поселениях семи районов. Спасатели работают в Хабаровском и Амурском районах, а также на островах левобережья у краевой столицы. Сотрудники МЧС помогают вывозить имущество из подтопленных мест, следят за безопасностью людей.

В ближайшие двое суток на Амуре у Хабаровска ожидается подъем воды еще на 20-30 см. Максимальный уровень реки у города к 21 сентября может достигнуть 630 см.