Уровень Амура у Хабаровска близок к опасному

По информации краевого управления МЧС, сейчас вода поднимается на 8 см в сутки, уровень Амура у краевого центра достиг отметки в 530 см.

Опасным считается уровень Амура в 6 метров, большая вода начнет заходить в город.

По данным синоптиков паводок в этом году масштабный: остаются затопленными поймы рек Амур, Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь, Уда на глубину 0,2-2,3 м.

На реке Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 20-30 см. В период с 13 по 14 сентября у села Елабуга ожидается достижение отметки опасного явления 550 см.

Уровни воды на реках края на утро 13 сентября 2020 года

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска составил 530 см (+8 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 543 см (+4 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 399 см (+6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

у с. Малмыж Нанайского района — уровень 487 см (+8 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см. опасном явлении 560 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 493 см (+12 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

у с. Нижнетамбовское — уровень 598 см (+11 за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см.

у с. Циммермановка – уровень 529 см (+7 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см.

у с. Мариинское – уровень 355 см (+6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см.

у с. Богородское – уровень 319 см (+5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см.

у с. Тахта – уровень 420 см (+3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см.

у г. Николаевск-на-Амуре – уровень 160 см (+5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 250 см, опасном явлении — 350 см.

Район им. Лазо:

пгт. Хор, река Хор — уровень 593 см (+7 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 780 см, опасном явлении — 850 см.

с. Бичевая, река Хор — уровень 168 см (-12 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 450 см.

с. Марусино, река Кия — уровень 256 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 480 см.

Вяземский район:

с. Дормидонтовка, река Подхорёнок — уровень 356 см (+5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 550 см, опасном явлении — 620 см.

с. Венюково, река Уссури — уровень 398 см (-7 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 400 см, при опасном явлении — 520 см;

с. Шереметьево, река Уссури — уровень 817 см (-8 см за сутки) при неблагоприятном явлении – 810 см, при опасном явлении — 950 см.

с. Лончаково, река Уссури — уровень 328 см (-18 см за сутки)

Хабаровский район:

Новокуровка, река Кур — уровень 575 см (+13 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см.

с. Архангеловка, река Тунгуска — уровень 931 см (0 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 1000 см, опасном явлении — 1080 см

На реках Хабаровского края гидрологическая обстановка и её мониторинг ведётся постоянно и находится на постоянном контроле спасательных служб и территориальной подсистемы РСЧС.

В результате повышения уровней воды до отметок неблагоприятного явления и выше в зону подтопления попадают пойменные места, прибрежные территории, пониженные участки местности в населенных пунктах, не защищённые дамбами, садово-огородные товарищества, сельхозугодия, участки дорог местного значения, линии ЛЭП и связи.