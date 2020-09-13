В центре Хабаровска стали принимать 12 видов мусора

На территории ТЦ «ЭкоДом» заработала станция приема вторсырья «Поляна». Инициатор ее создания - хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны природы. Активную поддержку экологам оказали хабаровская мэрия, предприятия-переработчики и региональный оператор по обращению с ТКО. Финансовую поддержку в обустройстве пункта оказала городская казна.

Павильон предназначен для сортировки 12 наименований вторсырья: стекла, макулатуры, алюминия, жести, батареек, электронного лома, нескольких видов пластика. Конструкция выполнена из морского контейнера с отверстиями под каждый вид отходов. Обслуживание станции осуществляется одним штатным сотрудником и волонтерами, которые помогут жителям правильно сортировать вторсырье.

«Сейчас сокращение объемов захоронения отходов на полигонах является приоритетным вопросом. В Хабаровске не первый год идет системная работа по формированию системы раздельного сбора как силами общественников, так и с помощью компаний-производителей. Немаловажно, что в городе появился оператор по обращению с отходами, важная часть деятельности которого - организация экологически эффективной системы утилизации ТКО», - отметил руководитель хабаровского отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

На реализацию этого проекта экологическая некоммерческая организация получила грант от муниципалитета, средства которого были направлены на проектирование типового решения. В планах на следующий год - установка еще двух подобных точек в северной и южной частях Хабаровска, подходящие для этого места уже ищут.

«За последние годы Хабаровск увеличил объем раздельного сбора ТКО в 17 раз, отходы сортируют более 12 тысяч горожан. Но в будущем переработка мусора должна дойти до 70% от общего объема. Правильная сортировка может решить множество задач — улучшить экологическую обстановку, сохранить природные богатства, кроме того, производители получают возможность использовать дешевое вторсырье на своем производстве. Стекло, бумага, металл, резина, пластик должны вторично использоваться в

хозяйстве», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Иван Печников

Станция «Поляна» работает ежедневно с 10:00 до 20:00.