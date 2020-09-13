Что делать в Хабаровске с урожаем физалиса?

«Как поживает твоя теплица?» - спрашиваю у коллеги, который в начале лета рассказывал нам о прелестях выращивания овощей в закрытом грунте.

«О, ты бы видела какого размера у меня вырос физалис!» - восторгается коллега.

Хороший урожай не только радует глаз, но и забот прибавляет. Его же требуется сохранить. Что делать с физалисом? Думаю, все в первую очередь ответят: варить варенье.

Для приготовления варенья из физалиса используют несколько приемов. Плоды перед помещением в сироп бланшируют пару минут, чтобы снять липкий восковой слой, или просто накалывают иголкой или зубочисткой. Для повидла физалис предварительно замачивают в холодной воде, затем варят непродолжительное время. Важно, чтобы плоды не потеряли свои желирующие свойства.

Сироп для варенья (на 1 кг ягод): полкилограмма сахара разводят в половине литра воды, кипятят, помещают плоды, кипятят 5 минут, дают остыть 4 часа, затем добавляют еще полкилограмма сахара, кипятят 10 минут, дают 6 часов постоять. Третью порцию сахара (400-500 г) добавляют при последней варке – до готовности.

Пропорции сахара и физалиса для повидла – 1:1. Недоваренные плоды перетирают через сито, перемешивают с сахаром и варят, помешивая. В варенье из физалиса добавляют апельсины, корицу, лимон.

Физалис маринуют. Банку начиняют укропом, чесноком, листьями смородины. Можно добавить лавровый лист, перец горошком, гвоздику, эстрагон. На литр маринада – 2 ст. ложки соли, 1 ст. л. сахара, ложка уксуса.

Из физалиса делают икру. Лука и моркови потребуется вполовину меньше, чем ягод, чеснок, черный перец, лавровый лист и петрушку добавляют по вкусу. Овощи предварительно пережаривают, а потом тушат на медленном огне. Перед закаткой банки стерилизуют.

А еще физалис сушат и получают «зимний изюм». Для начала ягоды на полминуты помещают в кипящий содовый раствор (на 1 л воды 1 ст. л. питьевой соды), затем под холодную воду. Обсушивают, тонким слоем раскладывают на подносе. Держат 5 дней на солнце и ежедневно перемешивают. Подвяленные плоды еще дня на четыре переносят в тень, а затем складывают в сухие банки.

Физалис обладает мощными противовирусными и антитоксическими свойствами, зимой он поможет бороться с гриппом, простудой и ангиной, укрепить нервную систему и поддержать нормальную работу сердца. Кстати, сушеный физалис не теряет своих полезных свойств.

Понятно, что из разных сортов физалиса получатся разные блюда. Среди овощных выделяют «королек», «московский ранний», «крупноплодный», «овощной кондитер», «грибовский». «Земляничный», «сахарный изюмчик», «ананасный» - ягодные сорта.

Вкусных вам урожаев!

Ирина Северцева