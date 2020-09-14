Новости
69 человек заболели коронавирусом за сутки в Хабаровском крае
По данным портала стопкоронавирус.рф, погибших нет
Всего за время пандемии в регионе выявлено 10 тыс 923 случая заболевания, в том числе за минувшие сутки — 69.
Выздоровели — 8 тыс 815 человек, из них за сутки — 25.
За время наблюдения в Хабаровском крае от коронавируса скончались 95 человек.
В регионе разрешены занятия спортом на улице, с ограничениями работают фитнес-центры;
Разрешены пешие прогулки;
Работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади;
Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте;
Работает ряд образовательных организаций;
С ограничениями открыты кафе и рестораны;
Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха;
Открыты парки и скверы.