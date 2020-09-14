69 человек заболели коронавирусом за сутки в Хабаровском крае

По данным портала стопкоронавирус.рф, погибших нет

Всего за время пандемии в регионе выявлено 10 тыс 923 случая заболевания, в том числе за минувшие сутки — 69.

Выздоровели — 8 тыс 815 человек, из них за сутки — 25.

За время наблюдения в Хабаровском крае от коронавируса скончались 95 человек.

В регионе разрешены занятия спортом на улице, с ограничениями работают фитнес-центры;

Разрешены пешие прогулки;

Работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади;

Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте;

Работает ряд образовательных организаций;

С ограничениями открыты кафе и рестораны;

Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха;

Открыты парки и скверы.