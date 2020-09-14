Тарифы на электроэнергию в северных районах нужны адекватные — Дегтярев

Михаил Дегтярев побывал в еще одном северном районе, встретился с жителями и ознакомился с социальной инфраструктурой

Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки побывал в селе им. Полины Осипенко. Он осмотрел объекты социальной инфраструктуры — школу, музей, детский сад, центр внешкольной работы и дом культуры, где продолжается ремонт.

После знакомства с селом он обсудил ключевые проблемы района с местными депутатами, главами поселений и общественностью.

Участники встречи в первую очередь попросили Михаила Дегтярева обратить внимание на состояние медицины в районе. После ликвидации ЦРБ и перевода на обслуживание в Комсомольскую межрайонную больницу люди столкнулись с трудностями: любое обследование, оперативное вмешательство или роды требуют поездки в Комсомольск-на-Амуре. Из-за плохого состояния дороги больным, особенно пожилым людям, трудно добираться туда. К тому же накладываются дополнительные расходы по оплате гостиницы или съемного жилья, так как отсутствует возможность за день съездить туда-обратно и попасть на прием. Есть проблемы и в организации полетов санавиации, и в эксплуатации медицинского автомобиля.



Временно пойти по пути отправки в село им. Полины Осипенко мобильных бригад узких специалистов, заняться ремонтом медучреждений и обеспечить целевой набор будущих медиков специально для этого северного района — с таким предложением Михаил Дегтярев обратился к общественности.



Отдельно остановились на вопросе дороговизны энерготарифов для юрлиц: здесь они платят 21 рубль за кВт/ч. Отчасти решить вопрос могла бы прокладка высоковольтной ЛЭП со стороны Бриакана. Сейчас документация, подготовленная местными властями, согласовывается в Росреестре.

«Надо работать в этом направлении. Адекватные тарифы на электроэнергию позволят развиваться бизнесу, вдохнуть новую жизнь в село. Крайний срок, который наметили по ЛЭП, — середина 2022 года. Необходимо уложиться», — отметил Михаил Дегтярев.





Еще одна из первоочередных задач — возведение детского сада в районном центре. Сегодня в селе два старых помещения для дошкольников постройки середины прошлого века.



Ранее заявлялось, что проект детсада на 140 мест уже разработан, а общая сумма расходов — 240 миллионов рублей. Теперь же выясняется, что вторая версия проекта получает отрицательное заключение госэкспертизы, поскольку не учитывает всех особенностей территории и требований безопасности к таким сооружениям. Врио губернатора отклонил идею строить на севере детский сад из сэндвич-панелей, поручив региональному минстрою до конца этого года представить более подходящие с точки зрения экологичности и теплосбережения варианты. К строительству планируется приступить уже в 2021 году, причем для этого будут аккумулированы как краевые, так и федеральные деньги.