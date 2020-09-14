30 избирательных кампаний завершились в Хабаровском крае

В минувшее воскресенье в Хабаровском крае прошло голосование на региональных и муниципальных выборах.

Всего в крае состоялось 30 кампаний. Избирательные комиссии завершили подсчет голосов и подвели предварительные итоги.

Так, в трех районах края выбирали глав. В Аяно-Майском районе избран действующий глава Алексей Ивлиев. Как самовыдвиженец от набрал 49,52% голосов. Руководителем Вяземского района избран Александр Усенко. Ранее он возглавлял город Вяземский. В Охотском муниципальном районе наибольшее количество голосов набрал исполняющий обязанности главы, самовыдвиженец Максим Климов.

Кроме того, завершились дополнительные выборы депутата Законодательной Думы края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4. Здесь победила Наталья Чумакова. Как самовыдвиженец она набрала 43,57% избирателей.

Помимо этого, в ряде сельских поселений состоялись выборы и довыборы депутатов местных заксобраний, а также глав сельских поселений в Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, имени Лазо, Полины-Осипенко, Солнечном и Верхнебуреинском районах края.

Всего в выборах на территории края было задействовано 122 избирательных участка в 16 муниципальных районах.



