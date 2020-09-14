В десяти районах Хабаровского края введен режим ЧС

Об этом сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев в своем аккаунте в Инстаграме

«Сегодня мы вводим режим ЧС в 10 районах края. Ситуация серьёзная, вода прибывает. Все службы должны быть в полной боевой готовности. Первое — главы районов несут персональную ответственность за жизнь и здоровье граждан. Второе — необходимо оперативно оценить и возместить весь ущерб пострадавшим после прохождения стихии», — заявил Дегтярев

View this post on Instagram Сегодня мы вводим режим ЧС в 10 районах края. Ситуация серьёзная, вода прибывает. Все службы должны быть в полной боевой готовности. Первое - главы районов несут персональную ответственность за жизнь и здоровье граждан. Второе - необходимо оперативно оценить и возместить весь ущерб пострадавшим после прохождения стихии. #михаилдегтярев #хабаровскийкрай A post shared by Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info) on Sep 13, 2020 at 9:31pm PDT

На Нижнем Амуре продолжается подъем уровней воды. На Амуре у Хабаровска уровень воды превышает неблагоприятную отметку с подтоплением поймы на 2,3 м, в течение двух суток ожидается дальнейший подъем уровня воды на 20-30 см. К середине сентября он может достигнуть отметки 580-600 см, а к 18-19 сентября до отметки 650 см.

На участке Елабуга – Комсомольск-на-Амуре сохраняется уровень воды неблагоприятной отметки, на участке Елабуга – Николаевск-на-Амуре пойма подтоплена на 0,1-2,4 м. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-20 см. У села Елабуга 14 сентября уровень воды может достигнуть опасную отметку 550 см.

На реке Уссури в пределах края сохраняется уровень воды неблагоприятной отметки с подтопление поймы на 1,2-1,9 м., в течение двух суток спад уровня воды продолжится.

На Амурской протоке у села Казакевичево пойма затоплена на 2,0 м. На реке Бурея у села Усть-Умальта пойма затоплена на 0,5 м. На реке Уда у села Удское сохраняется небольшой подъем уровня воды и с подтоплением поймы на глубину 0, 5 м. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска на глубину 1,2-1,8 м.

Уровни воды на реках края на утро 14 сентября 2020 года

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска составил 540 см (+10 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 546 см (+3 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 404 см (+5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

у с. Малмыж Нанайского района — уровень 496 см (+9 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см. опасном явлении 560 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 5033 см (+10 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

у с. Нижнетамбовское — уровень 610 см (+12 за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см.

у с. Циммермановка – уровень 540 см (+11 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см.

у с. Мариинское – уровень 363 см (+8 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см.

у с. Богородское – уровень 325 см (+6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см.

у с. Тахта – уровень 425 см (+5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см.

у г. Николаевск-на-Амуре – уровень 160 см (0 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 250 см, опасном явлении — 350 см.

Район им. Лазо:

пгт. Хор, река Хор — уровень 578 см (-15 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 780 см, опасном явлении — 850 см.

с. Бичевая, река Хор — уровень 159 см (-9 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 450 см.

с. Марусино, река Кия — уровень 248 см (-8 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 480 см.

Вяземский район:

с. Дормидонтовка, река Подхорёнок — уровень 353 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 550 см, опасном явлении — 620 см.

с. Венюково, река Уссури — уровень 391 см (-7 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 400 см, при опасном явлении — 520 см;

с. Шереметьево, река Уссури — уровень 807 см (-10 см за сутки) при неблагоприятном явлении – 810 см, при опасном явлении — 950 см.

с. Лончаково, река Уссури — уровень 314 см (-14 см за сутки)

Хабаровский район:

Новокуровка, река Кур — уровень 579 см (+4 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см.

с. Архангеловка, река Тунгуска — уровень 932 см (+1 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 1000 см, опасном явлении — 1080 см

На реках Хабаровского края гидрологическая обстановка и её мониторинг ведётся постоянно и находится на постоянном контроле спасательных служб и территориальной подсистемы РСЧС.

В результате повышения уровней воды до отметок неблагоприятного явления и выше в зону подтопления попадают пойменные места, прибрежные территории, пониженные участки местности в населенных пунктах, не защищённые дамбами, садово-огородные товарищества, сельхозугодия, участки дорог местного значения, линии ЛЭП и связи.