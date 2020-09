В десяти районах Хабаровского края введен режим ЧС

View this post on Instagram

Сегодня мы вводим режим ЧС в 10 районах края. Ситуация серьёзная, вода прибывает. Все службы должны быть в полной боевой готовности. Первое - главы районов несут персональную ответственность за жизнь и здоровье граждан. Второе - необходимо оперативно оценить и возместить весь ущерб пострадавшим после прохождения стихии. #михаилдегтярев #хабаровскийкрай