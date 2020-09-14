Экс-глава Тополево Наталья Чумакова стала депутатом краевой думы

Чумакова шла в качестве самовыдвиженца и сумела обойти пятерых соперников.

В Хабаровском крае подвели предварительные итоги Единого дня голосования, который завершился накануне в воскресенье, 13 сентября, и впервые длился три дня после изменений федеральных законов. Практически во всех 30 избирательных кампаниях в регионе победили самовыдвиженцы, за исключением села Аян.

«На довыборах в Законодательную думу Хабаровского края по Тополевскому избирательному округу №4, по предварительным данным, победу одержала Наталья Чумакова (43,57 %) при явке 22,29 %. В Охотском районе большинство голосов набрал исполнявший обязанности главы районной администрации Максим Климов (53,93 %) при явке 37,91 %. В Аяно-Майском победил действующий глава района Алексей Ивлиев (49,52 %) при явке 59,33 %. А вот в Вяземском районе действовавшая глава Ольга Мещерякова (21,64 %) уступила главе Вяземского городского округа Александру Усенко. Он набрал 25,57 % голосов. Все эти кандидаты шли самовыдвиженцами, — рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов. — Единственным кандидатом от партий, который победил на выборах среди 11 глав местных органов власти в Хабаровском крае, стал представитель ЛДПР Алексей Мяло. Он избран главой администрации села Аян»

«Выборы в крае прошли спокойно, без серьезных нарушений и, главное, конкурентно. Я так настраивал краевой избирком ещё в начале своей работы в регионе. Для меня не важна партийная принадлежность победивших кандидатов, важна их поддержка людьми, легитимность. Буду работать со всеми избранными главами и депутатами на развитие Хабаровского края»,- заявил врио губернатора Михаил Дегтярев

Справка

Наталья Чумакова родилась 14 октября 1947 г. в Комсомольске-на Амуре.

Проживает в селе Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края с 1983 года.

Образование высшее. Профессия – ветеринарный врач, зооинженер.

38 лет в сельском хозяйстве Хабаровского муниципального района, от бригадира до начальника цеха, от старшего ветеринарного врача до главного ветеринарного врача сельскохозяйственного предприятия.

С 1986 по 1990 гг. – главный ветеринарный врач Хабаровского района.

С 1990 по 2005 гг. – начальник лаборатории краевого учреждения Хабаровской станции по борьбе с болезнями животных.

С 2005 по 2018 – глава Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района.

С 2004 года имеет звание «Ветеран труда», награждена почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, имеет ряд наград краевого и районного уровней.

Наталья Чумакова, благодаря своим деловым, профессиональным качествам, самоотверженности, личному участию во всех мероприятиях пользуется заслуженным доверием и авторитетом у односельчан и коллег.